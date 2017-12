Al menos tres muertos en un tiroteo en una escuela de secundaria en Nuevo México

Al menos tres personas fallecieron este jueves y una docena resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una escuela de educación secundaria de la pequeña localidad de Aztec (Nuevo México, EEUU), informaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de San Juan, donde se ubica Aztec, Ken Christesen, aseguró a los medios que por lo menos tres personas murieron en el tiroteo. Dos de ellas son estudiantes y la tercera es el presunto autor del tiroteo, cuya identidad aún no fue revelada.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Aztec, Mike Heal, dijo poco antes que el tirador estaba "neutralizado", sin aportar más detalles.

