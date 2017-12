El fenómeno 'brony', hombres adultos aficionados a 'My Little Pony', tiene algo que celebrar

Por fin ha llegado el momento. Tras una larga espera, millones de fans de todo el mundo están a punto de ver el largometraje que tanto anhelaban. No, no hablamos de Star Wars: Los últimos Jedi, sino de My Little Pony: La película, la adaptación a la gran pantalla de la popular serie animada de televisión, que llegará este viernes 8 de diciembre a los cines y que, aunque mucha gente no lo sepa, mueve hordas de seguidores.

Más llamativo aún es el hecho de que esos fanáticos no son niñas de 10 años, sino jóvenes y hombres adultos que adoran a los pequeños ponis y que han generado en los últimos años todo un fenómeno cultural en torno a estos personajes.

Se hacen llamar bronies, mezcla de "brother" y "pony", y son mayormente varones heterosexuales apasionados de My Little Ponny. También hay chicas, a las que a veces se denomina con la variante pegasisters (unión de "pegasus" y "sister"), y fans gais, pero la comunidad brony siempre se ha esforzado por dejar claro que este no es un movimiento homosexual, como muchos apuntaban en sus orígenes.

En el pasado también se intentó vincular a los bronies con un trasfondo perverso, relacionado con el fetichismo o incluso la pedofilia, pero la actividad de los fans en las redes sociales y la popularización de la serie han logrado desterrar esas acusaciones y demostrar que los valores que unen a todas estas personas son conceptos tan positivos como la amistad, la tolerancia y la generosidad.

El fenómeno brony nació en 2010, a raíz del estreno de la serie de animación My Little Pony: Friendship is Magic, la tercera de la historia basada en los populares muñecos de Hasbro. Aunque la serie se concibió para niños y sobre todo niñas de entre 2 y 11 años, alcanzó una inesperada repercusión en el público adulto.

'My Little Pony' es innovadora, tiene guiones elaborados, muy buena estructura narrativa y un llamativo estilo de animación Flash

El germen del fenómeno tuvo lugar en el popular foro estadounidense 4Chan, conocido por ser el origen de muchos de los primeros memes y la cuna del movimiento Anonymous. Allí, sobre todo como reacción a un artículo muy crítico con la serie animada, multitud de usuarios comenzaron a publicar mensajes de apoyo y admiración hacia la nueva My Little Pony.

No era una broma, las alabanzas eran sinceras. La serie era innovadora, tenía guiones elaborados, muy buena estructura narrativa y un llamativo estilo de animación Flash. Tras My Little Pony: Friendship is Magic se encontraba Lauren Faust, prestigiosa animadora y guionista que ya había trabajado en ficciones como Las supernenas y Foster, la casa de los amigos imaginarios, con la que logró ganar un Emmy.

Los bronies no tardaron en convertirse en una relevante subcultura y, a medida que el movimiento se expandía más allá de Estados Unidos, los creadores de la serie no tardaron en aumentar las referencias a la cultura pop, claramente dirigidas a los adultos, e incluso añadir alusiones al propio fenómeno. Si se analizan con detalle los capítulos es posible descubrir títulos, personajes, frases y otros elementos relacionados con películas de Disney, Top Gun, Doctor Who, Cowboy de medianoche, El mago de Oz, Pinky y Cerebro, Star Trek, Star Wars, El señor de los anillos, El show de Benny Hill, Lo que el viento se llevó, El gran Lebowsky, Regreso al futuro, El resplandor, Sailor Moon, Batman...

La locura llegó a tal punto que los fans comenzaron a organizar convenciones sobre My Little Pony, del mismo modo que las que se orquestan en torno a otros fenómenos de la cultura de masas como Star Wars. La más conocida —que no la única— es la BronyCon, que se celebró por primera vez en 2011 en Nueva York.

Este evento fue además el núcleo de dos documentales sobre el fenómeno, Bronies: The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony (Bronies: Los muy inesperados fans adultos de My Little Pony) y A Brony Tale, que sigue los pasos de Ashleigh Ball, una de las actrices que ponen voz a varios ponis de la serie. Además, en 2012 comenzó a publicarse un elaboradísimo análisis sobre los bronies, el Brony Herd Census, un estudio demográfico sobre los fans de la serie.

La primera convención Brony de España, el Summer Wrap Up Festival, realizada por la asociación sin ánimo de lucro IberBronies, se celebró en 2015. A la edición de 2016 acudieron los principales actores de doblaje de la serie.

Como sucede con todo fandom, las creaciones artísticas basadas en My Little Pony son abundantes: dibujos, relatos, manualidades, canciones... Además, el movimiento brony, construido en torno al lema "amor y tolerancia", ha derivado hacia una vertiente solidaria mediante eventos benéficos, donaciones y otras iniciativas de ayuda a los desfavorecidos.

Ahora, siete años después de que comenzase esa locura, My Little Pony: La película llega como un regalo para los fans. El filme está muy lejos de alcanzar el favor de la crítica y ni se acercará a los galardones en la inminente temporda de premios cinematográficos, pero a los bronies eso no les importa, porque ellos ven más allá... y adoran a los pequeños ponis.