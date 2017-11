El príncipe Enrique y Meghan Markle se casarán en mayo y la boda la pagará la familia real

El príncipe Enrique de Inglaterra y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, se casarán en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor (al oeste de Londres), el mayo próximo, según confirmó este martes un portavoz del palacio de Kensington.

El templo, de estilo gótico, que data del siglo XV y tiene capacidad para albergar a 800 personas, se ubica en el ala más baja del castillo de Windsor, donde pasan largas temporadas la reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo.

Todos los costes del enlace pasarán a cargo de la familia real. Meghan, de 36 años, americana y católica, se convertirá a la iglesia anglicana antes de la boda y también tiene la intención de adquirir la nacionalidad británica, ha informado la misma fuente.

El mismo portavoz oficial señaló además que los novios, que anunciaron el lunes su compromiso tras más de un año de relación, llevarán a cabo su primer acto oficial juntos en la ciudad inglesa de Nottingham el próximo viernes. Su relación de 16 meses comenzó en julio de 2016 cuando se conocieron en una cita a ciegas en Londres organizada por un amigo en común.

The marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take place at St. George's Chapel, Windsor Castle in May 2018. pic.twitter.com/lJdtWnbdpB