Marta Rovira: "Si el bloque del 155 gana estas elecciones, lo arrasarán absolutamente todo"

La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y número 2 de la lista electoral del partido a las elecciones del 21D, Marta Rovira, ha advertido de que "si el bloque del 155 gana estas elecciones, lo arrasarán absolutamente todo" porque ya están explicando "cómo perciben la escuela catalana, la inmersión lingüística..." y "comienzan a forjar" un relato sobre la inmersión lingüística que a su juicio es preocupante.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rovira ha comentado : "No pediremos permiso para implementar la república", a pesar de que ERC apuesta ahora por la bilateralidad en su programa electoral. También ha dicho que el Govern estaba preparado para iniciar el proceso de implementación de la república catalana.

Según Rovira, la denominada hacienda catalana pasó a tener 32 oficinas y 800 trabajadores con el objetivo de que un día se pudiera asumir la labor de recaudar y gestionar los impuestos propios, si bien este es un despliegue contemplado en el ámbito estatutario. Además, ha recordado que la ley de Transitoriedad aprobada en el Parlament y anulada por el TC apuntaba hacia dónde había que ir tras la DUI.

Rovira no ha querido plantearse en serio la posibilidad de ser presidenta del GovernPara la secretaria general de ERC, el Govern "actuó con absoluta responsabilidad y no tuvo demasiado tiempo para actuar". "Hemos hecho lo que hemos podido", ha aclarado la dirigente, quien también ha dicho que "se ha acabado hacer autocrítica y no haremos más".

Rovira ha explicado de que "en función de cómo sea de contundente el mandato democrático, pondremos en vía la república", es decir, "todo dependerá de lo que vote la gente" porque "si no ganamos, daremos el mensaje de que la represión ya nos va bien", ha avisado.

Para ella, no es verdad que se aplique el 155 de forma leve, puesto que mediante este precepto constitucional cesaron a todo un Govern "para que perdiesen el aforo y fuesen a prisión". "Serán juzgados por un tribunal que no es competente, del Estado español, ni siquiera catalán, por delitos que no se hicieron, porque no hubo violencia", ha añadido.

En cuanto al plan de pactos postelectorales, la dirigente republicana ha abierto la posibilidad de pacto a los 'comuns' pero sin dejar de contar con los partidos que ya iniciaron el 'procés'. Rovira ha lamentado que se use un posible tripartito "como un espantapájaros", tras lo cual ha señalado que contarán con "todos aquellos que iniciamos este proceso", aunque "si tenemos que construir una república más social y justa y se quieren añadir otos, ahí estaremos".

Preguntada directamente sobre la posibilidad de configurar un gobierno de concentración, ha admitido que si este gobierno es "muy amplio" puede ser "posible".

Por otro lado, no ha querido plantearse en serio la posibilidad de que ella pueda ser la futura presidenta del Govern si Junqueras permanece en prisión: "Es algo muy extraño. Yo no soy candidata, el candidato es Oriol Junqueras", ha dicho.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.