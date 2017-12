Ofensiva per combatre les emissions a l'àrea metropolitana

A partir de l'1 de desembre, quan a l'àrea metropolitana de Barcelona es declari un episodi de contaminació atmosfèrica, l'àrea que es trobi dins de les Rondes serà considerada com a 'zona de baixes emissions' (ZBE). Això implica que es restringirà la circulació a turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C i B) i furgonetes pre-Euro que Trànsit considera contaminants.

Aquesta iniciativa la impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) conjuntament amb els ajuntaments de Barcelona, L'Hospitalet, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. L'àrea que comprèn la ZBE abasta gairebé tota l'extensió dels tres primers municipis, i sectors dels dos darrers.

Els episodis de contaminació «són esporàdics, només tenen lloc dos o tres cops l'any», va descriure Carles Conill, Director de Serveis de Mobilitat Sostenible. Però l'objectiu és que aquestes restriccions puntuals siguin permanents a partir del 2020, i que el seu radi d'abast s'estengui a tota l'àrea metropolitana des del 2025, va precissar Conill.

Durant els episodis de contaminació es reforçarà el transport públicLes restriccions s'activaran l'endemà de la declaració de contaminació, entre les 7 i les 20 hores, després d'una intensa campanya informativa a mitjans de comunicació locals i comarcals, a més de des dels webs i les xarxes socials dels organismes implicats, i seguirà fins que es declari el final de l'episodi.

En aquestes ocasions, sí que es podrà circular de nit i entre setmana. "La Generalitat fa la declaració de contaminació, les administracions locals estableixen el perímetre de restricció i l'AMB, amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), despleguen un reforç del transport públic", va detallar Conill.

En aquest sentit, la idea és que els propietaris dels vehicles afectats tinguin diverses alternatives per arribar a Barcelona i a la resta de municipis amb restriccions. Per exemple, la xarxa de metro, de Ferrocarrils, de Rodalies, així com els autobusos suburbans, incorporaran més serveis (sobretot en les hores punta) mentre que a la carretera B-23 s'instal•larà un carril provisional per agilitzar l'arribada dels busos.

Aquests dies es podrà utilitzar la T-Aire (que permet viatges d'anada i tornada en transport públic al preu d'un trajecte simple de la T-10) "i a més promovem l'ús de vehicles compartits", va dir. "L'afany no és recaptatori, sinó informatiu", va indicar Marc Iglesias, responsable de projectes de Mobilitat Sostenible de l'AMB.

"L'àrea metropolitana compta amb una de les majors quantitats de vehicles privats per metre quadrat d'Europa. Aquestes no són mesures contra aquests vehicles, sinó que els objectius són racionalitzar el seu ús i millorar la qualitat de l'aire", va agregar.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.