Carla Bruni: "Quise cantar estos éxitos como si los hubiera escrito yo misma"

Carla Bruni habla pausadamente,con la misma voz susurrante con la que canta en inglés las once versiones de grandes hits de grupos como ABBA, Depeche Mode, The Rolling Stones, Lou Reed o incluso AC/DC contenidas en su nuevo álbum, French Touch. Su discurso es medido pero cálido y sus maneras educadas, elegantes y familiares incluso al teléfono, que es como se desarrolla la conversación con 20minutos con motivo de los conciertos que la cantante italo-francesa ofrecerá en enero en Madrid y Barcelona (día 10 en el Nuevo Apolo de Madrid y 12 en el Palau de la Música de Barcelona).

A pesar de haber escogido el inglés como medio de expresión y de haberse lanzado a una lectura muy personal de grandes canciones románticas, el toque indiscutible e irresistiblemente francés de la artista se imprime en cada nota de este nuevo disco, el quinto de su carrera, y no lo apaga ni la producción internacional de David Foster.

El ex primer ministro francés Nicolas Sarkozy, su pareja desde hace una década y el padre de su hija Giulia, de seis años, la acompaña ahora en su gira de presentación.

¿Su colaboración con el productor David Foster para este disco fue tan natural como su primer encuentro?

David vino a un concierto mío en Estados Unidos y dijo que le gustaba mi voz y que quería producir algo conmigo. Y le dije que sí, que por supuesto. Así nació French Touch. El trabajo en el estudio fue muy fácil y espontáneo.

Conocí a gente increíble, gran parte de ella anónima, como primera dama francesa"¿La elección de los temas de este trabajo ha sido sobre todo personal, biográfica?

La mayoría son canciones que he ido tocando con mi guitarra durante muchos años. Algunas las toqué por primera vez con la primera guitarra que tuve y esos recuerdos me encantan.

¿Cómo les ha dado este toque francés a todos estos éxitos?

Precisamente uno de los retos que me he marcado en este álbum era cantar las canciones como si yo misma las hubiera escrito. Así lo he hecho y así creo que suenan.

¿Sigue prefiriendo la tranquilidad de la noche para componer?

Sí, por descontado. Solo encuentro paz y silencio por la noche. Vivo en una gran ciudad [París] y las grandes urbes no suelen ser precisamente los reinos del silencio [ríe].

Precisamente, su versión de Enjoy the Silence de Depeche Mode es muy especial.

Adoro esta canción porque habla del silencio y me encanta que alguien haya escrito una letra sobre eso. La primera vez que la escuché en la radio me enamoré perdidamente de ella. Y la he tocado de manera acústica durante muchísimo tiempo. Creo que esta canción tiene algo mágico.

Solo encuentro paz y silencio para componer por la noche"

¿Es fácil cantarle al desamor o a la soledad estando enamorado, como es su caso?

No importa, es como actuar. Se trata solamente de explicar una historia. Cantarlas sobre el escenario supone para mí algo cálido y bonito, entonces sientes que estás ahí para la gente.

¿En qué momento musical y vital se encuentra?

En una etapa muy ajetreada, porque estoy comenzando la gira y necesito encontrar de tanto en tanto tiempo para escuchar música clásica y así relajarme.

¿Qué recuerda de su etapa como primera dama de Francia?

Recuerdo muchísimos momentos. Conocí a gente increíble, gran parte de ella anónima, y algunos famosos. Viví experiencias extraordinarias durante cinco años de mi vida.

¿Cómo fue su reencuentro con otras supermodelos de los noventa en el desfile homenaje a Gianni Versace?

A algunas hacía mucho tiempo que no las veía. Fue muy Versace.

BIO

(Turín, 1967) Modelo, cantante y actriz italiana nacionalizada francesa. Con su disco de debut Quelqu'un m'a dit (2002) compuesto por ella en francés, vendió más de dos millones de copias en todo el mundo. Fue primera dama de Francia, como esposa de Nicolas Sarkozy, de 2008 a 2012.

