Natalie Portman revela que sufrió una encerrona sexual en un avión por parte de un productor

La actriz Natalie Portman era una de las ponentes en el Vulture Festival en el Hotel Roosevelt en Los Angeles este fin de semana. Durante su charla contó una desagradable experiencia vivida con un productor de Hollywood, cuyo nombre no reveló, según publicaba Toofab.

"Un productor me invitó a ir en un avión privado con él y su equipo a algún lugar al que yo tenía que ir", narró Portman. "Y me dije, sí, ¿por qué no aceptar un vuelo en un avión privado con un gran grupo de personas?", rememoró la ganadora de un Oscar.

Pero las cosas no fueron exactamente como se las habían contado. "Aparecí y solo éramos nosotros dos [el productor que la había invitado y la actriz] y nos habían preparado una cama en el avión", contó.

Afortunadamente, no pasó de ahí: "No pasó nada. No fui asaltada", aseguró Portman, que le hizo saber al productor que aquello no le gustaba: "Dije, 'Esto no me hace sentir cómoda', y él lo respetó, pero no estaba bien", porque fue una situación "inaceptable y manipuladora" y logró que se sintiera "asustada".

"Hay tantas cosas que dábamos por sentadas como parte de nuestro mundo hasta que cambió hace un mes...", reflexionaba Natalie Portman, sobre la oleada de acusaciones de acoso sexual que afecta a la industria del cine. "Mucha gente lo sabía desde hace mucho tiempo, pero hay cosas que simplemente nos aguantamos por el simple hecho de estar insensibilizados".

"Definitivamente nunca me han agredido. Pero he sufrido discriminación o acoso de alguna manera en casi todos los trabajos que he hecho", hacía ver la actriz.