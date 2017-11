El 65% de los madrileños de entre 18 y 65 años reconoce ser sedentario, según un estudio

El 65% de los madrileños de entre 18 y 65 años, más de 2,7 millones, reconoce ser sedentario, según un estudio. De ese total, el 21%, casi 900.000, reconoce no hacer absolutamente nada de actividad, ni tan siquiera caminar con regularidad, mientras que la mitad reconoce sufrir sobrepeso. A casi 450.000 (11%) le sobran 20 kilos o más.

Respecto al deporte, el 70% de los madrileños no hace casi ejercicio y 1,7 millones admiten no practicarlo nunca. Las excusas, según el estudio, "las obligaciones familiares y laborales, que exigen mucho tiempo, y la preferencia por otras actividades". Otro dato que se desprende del informe es que el 17% de los padres de la Comunidad afirma que sus hijos no hacen el suficiente deporte.

Por regiones, Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana son las regiones con mayor porcentaje de sedentarios totales. En el extremo opuesto se encuentran Asturias, Canarias.

El informe analiza las opiniones extraídas de 1.700 entrevistas realizadas a madrileños entre 18 y 65 años sobre sus hábitos de actividad física y sus opiniones sobre las causas del sedentarismo en España.

