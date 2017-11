Tom Holland se rompe la nariz en un rodaje por tercera vez

El joven actor Tom Holland, que actualmente da vida a Spider-Man en el cine, se ha roto la nariz en un rodaje. Y ya es la tercera vez. Además, contrariamente a lo que se podría pensar, puede que no haya sido por culpa del Hombre Araña.

Es decir, el incidente no se habría producido en el rodaje de Los Vengadores 4 sino en el de la película Chaos Walking, un drama que coprotagoniza junto a Daisy Ridley. Era esa la cinta que estaba grabando cuando subió un vídeo en su cuenta de Instagram a través de los stories en el que se le ve dolorido.

"¿Quién dijo que actuar es fácil, eh? Rotura de nariz número 3... ¡Qué manera de acabar una película!", decía sonriente a pesar de la desgracia. Sin embargo, algunos ponen en duda que tuviese un accidente en esa película y no en un rodaje mucho más exigente físicamente como el de Los Vengadores.

Pero tampoco es algo tan complicado. De hecho, la segunda vez que se rompió la nariz fue también en el rodaje de ese filme, en agosto.

So I broke my nose again 😂#ChaosWalking — Tom Holland (@TomHolland1996) 31 de agosto de 2017

La primera vez fue cuando hacía la película Z, La Ciudad Perdida. Fue en una pausa del rodaje, intentando demostrarle sus habilidades físicas al director James Gray. "Recuerdo golpearme la cara contra el suelo y recomponerme al momento pensando 'Mierda, esto no ha pasado', cuando me levanté pensé que me había roto un diente y la maquilladora se reía de mí, entonces, cuando ella vio mi cara pasó de reírse a gritar '¡Médico, médico!'", relató Holland entonces.