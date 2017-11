"Los propios vecinos somos responsables de la suciedad y del ruido de la ciudad"

Los madrileños señalan que el tráfico y los atascos suponen el problema más acuciante de la capital en estos momentos. Así lo señala el 49,2% de los consultados en el estudio sociológico Ulises, realizado por MyWord para 20minutos con el patrocinio de Ibercaja. La contaminación se sitúa como la segunda preocupación. Después de la falta de limpieza en las calles, tercer problema, se sitúa el precio de la vivienda como el cuarto problema más relevante.

"Madrid tiene aún muchos problemas que resolver, como la contaminación, el ruido y la limpieza de las calles. Pero creo que muchos de ellos no son responsabilidad del Ayuntamiento. Los propios vecinos son culpables de la suciedad y del ruido, por ejemplo. Creo que se está intentando mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero por el momento me da la sensación de que sin mucho éxito", opina Flor García, de 60 años y ama de casa.



"Las restricciones de tráfico son necesarias"



Manuel Rodríguez. 35 años, restaurador de arte

"Me gustaría que circularan menos coches por la ciudad por el tema de la contaminación. Creo que sería importante de cara a mejorar la calidad del aire. En este sentido, el Ayuntamiento está haciendo cosas que me parecen positivas, como la construcción de los nuevos carriles ciclistas, la mejora del servicio de BiciMad y la ampliación de aceras en muchas zonas de la ciudad".

María González. 39 años, coach

"Madrid está mejorando con el equipo de Gobierno actual. Se están tomando medidas en la dirección correcta para combatir los principales problemas que tiene la ciudad a mi juicio: la contaminación y el tráfico. Las medidas de restricción del trafico que se han adoptado son necesarias. También creo que hay que avanzar más en el tema de la peatonalización de espacios públicos".

José Luis Lica. 27 años, transportista

"El tráfico es lo que más me afecta personalmente por mi trabajo, aunque espero que la situación mejore sobre todo en la zona centro cuando se prohíba circular a los coches que no estén autorizados (implantación de la gran APR de Centro en junio de 2018). También me parece muy bien que se tomen medidas contra la contaminación. Por lo demás, no percibo un gran cambio en la ciudad".

Lidia Esteban. 29 años, periodista

"A Madrid le queda aún camino que recorrer en temas como la accesibilidad universal en el Metro y la limpieza de las calles. También hay muy pocos parques infantiles en la zona del centro. He sido madre recientemente y ahora es cuando me doy cuenta de esta carencia. Creo que la ciudad tiene que avanzar en estos aspectos, ya que con este Ayuntamiento no se ha mejorado".

Juan López. 37 años, actor

"Me gusta como está la ciudad en estos momentos. Creo que con este nuevo Ayuntamiento se cuida más de la gente y se piensa más en los vecinos. Estoy encantado con la ampliación de aceras de la Gran Vía y con las futuras restricciones de tráfico. Me preocupa mucho el problema de la contaminación, pero parece que se están tomando medidas al respecto, que es lo importante".





