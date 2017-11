El exceso de velocidad causa la mayor parte de las denuncias durante campaña de vigilancia en carreteras convencionales

Sobrepasar los límites de velocidad establecidos en las carreteras convencionales ha sido la causa que más se ha repetido en las denuncias que interpuestas durante la campaña especial de vigilancia de Tráfico que se ha llevado a cabo entre los días 23 y 29 de octubre en la Región de Murcia.

En total, han sido 23.099 los vehículos inspeccionados, de ellos han resultado sancionados 839, el 3,63 por ciento del total, y se han interpuesto 920 sanciones, según el balance final realizado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Se trata, en palabras de la Jefa Provincial, Virginia Jerez, el porcentaje más bajo de denunciados desde que se realiza esta campaña de vigilancia.

En cuanto a las irregularidades denunciadas, sobrepasar los límites de velocidad se ha repetido en 336 ocasiones (el 36,5% del total), no llevar el cinturón de seguridad se ha denunciado en 88 ocasiones (9,5%), no llevar las documentación en regla del vehículo ha sido causa de la denuncia en 73 casos (7,9%) y no tener correcta la documentación de conductor se ha repetido en 64 casos (6,95%).

