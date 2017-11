PSOE apuesta por "suspender" la construcción de los tanques de tormenta para el Mar Menor hasta visto bueno Comité

El diputado del PSOE y coordinador socialista de las actuaciones

relacionadas con el estado de la laguna salada, Antonio Guillamón, ha manifestado tras la reunión en la que ha participado el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que la construcción de los tanques de tormenta prevista en el Plan de Vertidos Cero del Gobierno regional y que contempla la existencia de 21 tanques de tormenta, que el comité científico "ha dicho por activa y por pasiva que la construcción de los tanques de tormenta no son una prioridad para la regeneración del Mar Menor".

Según Guillamón, habría que paralizar la construcción de los tanques de tormenta y esperar a que el Comité Científico dé el visto bueno a dichas infraestructiras. Entre las conclusiones a las que han llegado los socialistas, destaca que los tanques de tormenta "no son útiles para la regeneración del Mar Menor".

Han apuntado que se colapsaron en diciembre del año pasado, no evitan los vertidos al Mar Menor ni

inundaciones en las calles y algunos de ellos, afirman, "son el resultado de una mala planificación y de un mal emplazamiento" como el de Lo Pagán.

Guillamón tampoco ve justo que sean los ayuntamientos de la zona los que deban pagar por el mantenimiento de los tanques de tormenta. "No gozan de fondos presupuestarios suficientes para hacer frente a su gestión", ha añadido.

El PSOE apuesta por construir solo aquellos que "sean necesarios" y en las zonas en las que se haya comprobado su utilidad, como en Torre Pacheco. "El Gobierno regional ha engañado al prometer que los tanques van a evitar los vertidos al Mar Menor y las inundaciones", han señalado.

Se basan en afirmaciones del comité científico en las que se aboga por "trabajar el origen" para evitar que sustancias contaminantes procedentes de la actividad agraria o de la rambla del Beal que arrastran residuos mineros lleguen a la laguna salada. Además, ven "fundamental" que se evalúen las aguas residuales urbanas.

"El Mar Menor es un sistema en equilibrio muy sensible", ha manifestado incidiendo en que aunque las actuaciones no se perciben a corto plazo, hay que hacer algo por regenerar la laguna. "El Gobierno regional no está haciendo nada por evitar el deterioro", ha señalado indicando que pedirán al Gobierno regional información sobre los fondos europeos y la Estrategia Territorial Integrada.

Para ellos, el comité científico ha hecho propuestas "muy interesantes" que deben dar lugar a que el Gobierno regional acometa un plan específico para atajar los problemas del Mar Menor. "Llevamos mucho tiempo de pasividad y la sociedad exige hechos", ha añadido.

Tras la reunión, en la que también ha participado el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha informado de la organización de una conferencia sectorial abierta el 2 y 3 de diciembre en Torre Pacheco en la que tratarán cuestiones sobre agua, infraestructuras hídricas y agricultura.

En ella participarán regantes, empresarios, sindicatos agrarios y los socialistas. Tras dicha conferencia sectorial, el PSOE tomará una posición sobre cómo se debería regenerar el Mar Menor.

