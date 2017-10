José María Pérez descarta optar a la Secretaría General del PSOE local

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha comunicado este lunes que descarta presentar una candidatura encabezada por él para optar a la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Gijón.

Pérez, a preguntas de los periodistas de los medios de comunicación, ha recalcado que, como portavoz municipal, formará parte como miembro nato de la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE local que se nombre, sin necesidad de formar parte de ninguna candidatura. "Yo no estoy valorando presentar ninguna candidatura que yo encabece", ha insistido. "Y si no la encabezo, no voy a ir en ninguna candidatura", ha añadido.

Asimismo, como presidente de la gestora del PSOE Local, ha apuntado que esta se reunirá esta tarde para decidir la fecha de celebración de la asamblea en la que saldrá elegida la candidatura de la nueva Comisión Ejecutiva, que como límite tiene el próximo 26 de noviembre. Las candidaturas, que deberán estar formadas como mínimo por tres miembros y no precisan de avales, podrán presentarse, como máximo, hasta 48 horas antes de la votación.

Según él, cabe posibilidad de que algunos de los nombres que se han hecho públicos recientemente como posibles candidatos estén en conversaciones para unificar candidaturas. Es por ello, que ha indicado que hasta el límite citado para presentar candidaturas, no se sepa cuántas va a haber.

Ha recalcado, igualmente, que el nuevo secretario general del PSOE gijonés no se elige por primarias, sino que es la asamblea, en la que puedan participar todos los militantes que estén al corriente de pago, quienes deciden qué candidatura escogen. Un procedimiento interno "antiguo", según él, para facilitar la participación de la militancia en la toma de decisión sobre quienes van a dirigir el partido.

Un proceso que, a su juicio, hasta ahora no supuso quebrar la cohesión interna y que, incluso, cree que debe aprovecharse para reforzar el trabajo interno de la organización y la relación con la ciudad. Algo que, a su parecer, es compatible con que haya más de una candidatura.

