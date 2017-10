Josep Rull acude a un acto público en calidad de conseller a pesar de estar cesado

El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ha asistido este domingo a un acto organizado por el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) en calidad de conseller a pesar de haber sido cesado junto a todo el Govern el pasado viernes.

Rull ha acudido este mediodía a la celebración del centenario de la llegada del tren a Sant Cugat del Vallés, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Mercè Conesa, y el presidente de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), Enric Ticó.

Se trata de la primera aparición pública de un antiguo titular del Govern después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado viernes, que provocó el cese de todo el gabinete del expresident Carles Puigdemont.

La presencia de Rull no estaba prevista en la agenda que difundieron los antiguos responsables del Departamento de Presidencia. Sin embargo, Rull ha acudido al acto, donde ha sido aplaudido por los asistentes, según explica el diario Tot Sant Cugat.

Rull ha sido presentado como consejero de la Generalitat, por lo cual, tal y como ya hizo el presidente Carles Puigdemont, no acepta el cese ordenado por el gobierno español. "Una nación que no tiene orgullo y no tiene autoestima, no tiene futuro", ha proclamado el político, que ha pedido el apoyo de las instituciones: "Defender las instituciones catalanas quiere decir defender el proceso, el bienestar y la modernidad de este país".

El día de la aplicación del 155, Rull se reunió con los trabajadores de su departamento y les expresó su voluntad de volver a la consejería al día siguiente. "El lunes mi voluntad es venir aquí y ya no ser un consejero de la Generalitat sino un ministro de la nueva República catalana", les dijo.

Rull ha asegurado que "nosotros, los catalanes nunca nos hemos rendido y no nos rendiremos, en el reto de dejar a nuestros hijos un país mejor", durante el acto central de los actos conmemorativos del centenario de la llegada del tren a Sant Cugat, que se iniciaron el pasado 26 de octubre.

Para terminar su discurso, el político ha recordado que el líder sudafricano Nelson Mandela dijo que "un ganador es un soñador que nunca se ha rendido" y "la gente de este país, hable y sueñe en castellano o en catalán, nunca se rendirá".

Commemorem Centenari del ferrocarril a #STC, avui @fgc. Defensar les institucions de Catalunya és defensar el progrés dels catalans #seguim pic.twitter.com/6UHJCqlYUQ — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 29 de octubre de 2017

