La Aemet ve "peligroso" afirmar que todo fenómeno meteorológico adverso es consecuencia del cambio climático

El presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Miguel Ángel López, ha advertido este jueves en Gijón de que

es "peligroso" achacar al cambio climático todos estos fenómenos meteorológicos adversos o los cambios de tiempo que no suelen corresponder a la estación.

Ha apostado, en este caso, por tener metodologías de estudio para poder hacer la relación entre un fenómeno climático alterado y lo que se llama cambio climático por los gases de efecto invernadero. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Gijón para ofrecer servicios y predicciones 'a medida'.

Una metodología, llamada 'por atribución', que analiza estos fenómenos con relación a la desviación que ha tenido respecto a la normalidad, para concluir a qué se debe achacar, si al cambio climático o a una variación normal.

"No todos son consecuencia del cambio climático", ha remarcado, al respecto. Y aunque ha señalado que hay muchas cosas que sí que lo son, deben ser los expertos quienes lo determinen, como pueda ser en casos de olas de calor o sequías.

Precisamente, ha explicado que están intentando que se haga un estudio sobre las olas de calor en España en los dos últimos años y la posible incidencia del cambio climático. En cuanto a la sequía meteorológica, ha señalado que en los últimos 30 años en España ha habido 15 periodos de esta con periodos de 48 meses. "No es un fenómeno anormal la sequía en España", ha remarcado. Lo que hay que ver, según López, es si esta sequía de ahora es atribuible al cambio climático.

"No es bueno que todo se quiera decir que es consecuencia del cambio climático", ha alertado, sin embargo, al recalcar que eso no es científico y puede llevar a hacer cosas y centrarse en problemas que a lo mejor no son los reales.

Preguntado por la falta de lluvias en España para la época en la que se está, ha aludido al Centro Europeo de Predicción a Corto y Medio Plazo, que logra hacer predicciones para toda Europa a cinco días con un nivel de acierto "altísimo".

Según este Centro Europeo, las precipitaciones en el mes de noviembre en España van a estar dentro de la normalidad. "La anomalía no sale marcada ni para mucha lluvia ni para mucha sequía meteorológica", ha indicado. "Ojalá de que se cumpla", ha deseado.

El periodo estacional del otoño, según el modelo europeo, no sale especialmente lluvioso ni para la Península Ibérica ni la Cornisa Cantábrica. "Incluso también sale con unas anomalías de temperatura importantes", ha puntualizado.

A su parecer, este binomio de temperaturas de hasta tres grados por encima de lo normal y precipitaciones que como mucho llegan a la normalidad, posiblemente sea lo que se tiene como cierre del otoño de 2017. Lo que se está estudiando es su vinculación con posibles fenómenos colaterales, como puedan ser incendios.

Consulta aquí más noticias de Asturias.