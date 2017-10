Balbuena: "Los que se oponen a la toponimia asturiana están posicionándose al lado de los que incumplen la ley"

En declaraciones a Europa Press, el profesor de la Universidad de Oviedo y miembro de la Xunta Asesora de Toponimia del Principáu d'Asturies ha opinado sobre el decreto de toponimia de Cuideiru que en estos momentos está pendiente de alegaciones antes de que el Ayuntamiento decida su aprobación y que los nombres de lugar tradicionales del concejo pasan a ser oficiales.

Para el especialista, decir que el topónimo 'Cuideiru' procede de Galicia y que no es una forma tradicional asturiana "es una tontería sin ninguna base filológica". Balbuena ha afirmado que declaraciones de este tipo muestran una "ignorancia total" de la realidad lingüística del asturleonés occidental, "que comparte algunas características con el gallego-portugués, pero decir eso es opinar de lo que no se sabe".

Así, el filólogo ha explicado que 'Cuideiru' es un topónimo que todavía se utiliza en toda la villa y en el resto del litoral del concejo, además de en Pravia, en Salas y en todos los concejos vecinos. "No es una forma particularmente local, está emparentada con otras formas semejantes que usan vaqueiros y que también se usan en la zona de L.luarca", ha sentenciado.

Por eso, ha explicado que hay algunos topónimos tradicionales que pueden tener poca vitalidad, "pero no es el caso de 'Cuideiru' que se usa con normalidad entre la gente", y ha añadido que su utilización "no es un rescate del pasado, es una realidad". Así, ha comentado que según su propias investigaciones, 'Cuideiru' es un derivado de una palabra latina que significa piedra, "por lo que Cuideiru es pedrero".

Sobre las polémicas relacionadas con la utilización de la toponimia y la posibilidad de que los turistas no sepan llegar a una localidad al adaptar el topónimo en los indicadores de carreteras, Balbuena ha afirmado que esto no es un argumento; "Es un tópico, porque nadie en ningún sitio conoce turistas que se perdieran por eso, es una tontería de los que no tienen argumentos de peso", ha sentenciado el filólogo.

Así, ha señalado que en Asturias existe la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, aprobaba en la Junta General en 1998, "de la que nadie se acuerda". Una legislación que está permitiendo que "paso a paso" se esté recuperando la toponimia tradicional asturiana, "por lo tanto, esto no supone nada más que cumplir la ley".

El profesor de la Universidad de Oviedo ha recordado que en los Premios Princesa, el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dijo que había que cumplir ley "y todo el mundo aplaudió". "Parece que si miramos para casa, el cumplimiento de la ley no es una necesidad imperiosa. Los que se oponen al uso de la toponimia están posicionándose a favor de incumplir la ley", ha sentenciado el experto.

Por eso, ha afirmado que las polémicas relacionadas con la oficialización de la toponimia asturiana y su utilización tienen un sentido "retardatario". "Hay gente a la que no le gusta la ley y no quieren que el asturiano avance, quieren ralentizarlo y dificultarlo, aunque sea con mentiras malsanas", ha opinado. Así, ha dicho que este "afán de retardar las cosas" se retroalimenta entre el mismo Gobierno autonómico y algunos medios de comunicación, "que hacen pinza".

