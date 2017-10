Abierto hasta el Amanecer crea para su programa de ocio nocturno un 'First date' de citas exprés

La asociación juvenil 'Abierto hasta el Amanecer' (AHA) ha presentado este miércoles la primera fase de la 26 edición de su programa de ocio nocturno, que se celebrará desde este viernes al próximo 10 de diciembre, y que en esta ocasión trae como novedad la adaptación del popular programa televisivo 'First Date'.

Así lo han explicado, en rueda de prensa en el Consistorio, la presidenta y dos responsables de AHA, Lucía García, Tamara de la Rosa e Irene Iglesias, respectivamente, quienes han estado acompañadas del concejal de Festejos, Turismo, Deportes y Juventud, Jesús Martínez Salvador (Foro).

Esta nueva actividad, consistente en citas exprés para que los jóvenes puedan conocerse, se llevará a cabo por franjas de edad, ya que el programa de AHA va a a dirigido a edades entre los 13 y los 35 años. El evento tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado del Llano el próximo 3 de noviembre.

García, por su parte, ha explicado que debido a un cambio de las bases de la convocatoria de

ayudas de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), que prohíbe concederlas a quien ya tiene un convenio con Alcaldía, no han podido recibir los 3.850 euros de los que disponían para su área de participación infantil y juvenil. Un dinero que negocian con el Ayuntamiento el poder incluirlo en el convenio de 2018, algo a lo que se ha comprometido el concejal a intentar que sea así.

En cuanto al programa de actividades, de carácter gratuito y que se celebra durante los fines de semana en diferentes equipamientos públicos, está previsto el desarrollo de 83 talleres formativos y lúdicos con más de 1.300 plazas. Asimismo, se intentará desdoblar algunos de estos talleres y cursos al haber más de 300 jóvenes en reserva.

Entre otras actividades, se celebrará el II Torneo de Quidditch (12 de noviembre) en el pabellón de deportes de Pumarín Gijón Sur. También repetirán la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que cederá a la entidad juvenil para repartir un centenar de entradas para ver la película 'Des toutes mes forces (Do it Right).

Asimismo, habrá talleres de reciclaje, colaborarán con la celebración de la carrera Anti-Sida y abrirán salas de estudio, mediatecas y bibliotecas para talleres de creación literaria, narración y teatro.

En cuanto al área deportiva, se disputarán seis torneos de larga duración de fútbol sala, baloncesto, pádel y tenis. En total, serán 340 horas de actividad deportiva en la que participarán más de 100 equipos.

