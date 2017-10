Amazon envía por error 29 kilos de marihuana a unos clientes

Una pareja de Orlando (Florida) tuvo la sorpresa de su vida al abrir un paquete en el que se suponía que estaban cuatro grandes cubos que habían comprado por Amazon y se encontraron con más de 29 kilos de marihuana dentro, informaron este martes medios locales.

El canal NBC6 reprodujo unas declaraciones de la mujer, que no quiso ser identificada por razones de seguridad, en las que señaló que la droga estaba colocada en paquetes dentro de los cuatro contenedores que ella y su prometido habían comprado.

El envío les llamó la atención por lo pesado y también, cuando lo abrieron, por el inconfundible olor a marihuana que desprendía lo que había dentro de los cubos, por lo que llamaron a la policía.

La policía decomisó la droga y abrió una investigación, según fuentes policiales.

La pareja agregó que después de muchos intercambios de correos electrónicos con Amazon para pedir explicaciones o al menos una disculpa, el gigante del comercio al por menor les envió una tarjeta regalo de 150 dólares con el mensaje de que no había podido hacer nada más, según el canal local de CBS.

Jeff Deal, periodista de la cadena de Florida WFTV, ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen de la marihuana recibida por los clientes de Amazon, en Orlando:

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery 📦-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU