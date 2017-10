Cuatro jóvenes, "los mayores idiotas del siglo" por nadar en un lago infestado de cocodrilos

Una alcaldesa de Australia calificó este martes como "los mayores idiotas del siglo" a cuatro jóvenes que decidieron darse un baño en un lago infestado de cocodrilos y publicaron las fotografías de su arriesgado comportamiento.

Los jóvenes publicaron en la red social Facebook instantáneas del grupo dentro de una jaula-trampa para cocodrilos en la Marina de Port Douglas, en el nororiental estado de Queensland.

En esas aguas merodean frecuentemente cocodrilos de agua salada, una especie que pueden llegar a medir hasta siete metros de longitud y pesar hasta una tonelada, común en el norte del país y que es responsable de una media de dos muertes de personas al año.

Hace dos semanas, las autoridades locales encontraron los restos mortales de una anciana de 79 años que había desaparecido cerca del lugar y después de que fuera engullida por uno de los reptiles.

La alcaldesa de la población, Julia Leu, dejó patente su asombro ante "la estupidez" de los jóvenes. "Estoy absolutamente estupefacta ante este comportamiento increíblemente estúpido y peligroso. Me pregunto si estas personas están compitiendo por el premio de los idiotas del año o del siglo", dijo, en declaraciones recogidas por la agencia local AAP.

Steven Miles, responsable de Medioambiente de Queensland, señaló que el acto además es ilegal. "¿En serio? La carne que ponemos en estas trampas es cebo para cocodrilos. ¡No nades en ellas! Es estúpido e ilegal", apuntó en un mensaje en Twitter.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc