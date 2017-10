El parlamento asturiano aprueba esta semana la ley que suprime el CES

Culmina de esta manera el proceso iniciado por el PP cuando registró la proposición de ley para suprimir el órgano. En los distintos trámites parlamentarios, la iniciativa ha sido respaldada por Podemos, Foro Asturias y Ciudadanos, con lo que será aprobada. En cuanto la ley entre en vigor, se habrá suprimido el organismo.

Tras la reunión de este lunes de la Junta de Portavoces, el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, ha mostrado su rechazo a la supresión y ha criticado al PP por pedir en Asturias que se elimine ese organismo cuando lo mantiene en otras comunidades autónomas. En la misma línea, Gaspar Llamazares se ha mostrado contrario a la iniciativa y ha dicho que es un episodio "vergonzoso" que supone que Asturias "retrocede en autogobierno".

Desde el PP, sin embargo, su presidenta en Asturias, Mercedes Fernández, ha justificado la necesidad de la ley que va a aprobarse. "Esperamos contar con los apoyos necesarios par que el CES no forme parte de los presupuestos generales del Principado de Asturias", ha indicado.

Emilion León (Podemos), por su parte, ha dicho que espera que el dinero que se asignaba al CES se dedique a partir de ahora a la Universidad de Oviedo. "Hace falta un órgano consultivo, pero que no cueste tanto dinero", ha dicho.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha explicado que su grupo no era partidario en principio de eliminar el CES. "Sin embargo, se han sucedido acontecimientos que nos han llevado a tomar esta decisión; al principio planteamos que el CES se abriese a otras entidades y fuese más plural, pero fue en vano porque no movieron un dedo", ha relatado. Además, se ha referido a otros episodios "desagradables", como el de la petición de Foro para que emitiesen un informe sobre una ley que no fue atendida.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha dicho que el CES es un organismo "tipo" de los que hay que reducir en la Administración pública asturiana.

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias es un ente público de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral, creado desde 2002. Desde entonces ha estado presidido por Nicolás Álvarez.

Según consta en su ley, es un órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta, pudiendo pronunciarse, además, sobre cuantos asuntos le planteen tanto el Consejo de Gobierno como la Junta General del Principado de Asturias.

