ElPozo agradece en su nueva campaña ser la marca más elegida por los hogares españoles

ElPozo Alimentación lanza una nueva campaña de comunicación institucional en la que agradece la confianza y fidelidad que los españoles le demuestran, "ya que ocho de cada diez hogares en nuestro país eligen los productos de la marca ElPozo", según recoge el estudio 'Brand Foodprint' de Kantar Worldpanel.

El mensaje central de la comunicación señala que ElPozo ya no es una marca más, sino que es uno más de la familia, dado que ha pasado por los filtros necesarios de tiempo y confianza para que le abra las puertas de su casa, explican desde el Grupo Fuertes.

La campaña ha sido diseñada por la agencia Básico Publicidad con la realización de Ginesta Guindal y la producción de Blur Films. Se trata de un spot institucional con piezas de 40 y 20 segundos, que incorpora como banda sonora una versión de la conocida canción 'Next to me'. La iniciativa también incluye creatividades para medios off y on-line. https://www.youtube.com/watch?v=PbUxWGBUsvE&feature=youtu.be

La marca ElPozo se ha convertido en la favorita de los españoles y su presencia en ocho de cada diez hogares, incluso por encima de la multinacional Coca-Cola, es "un hecho realmente significativo para la empresa de alimentación", razón por la que ha desarrollado esta campaña de agradecimiento, añaden las mismas fuentes en comunicado de prensa.

La campaña estará en activo hasta el próximo 24 de diciembre, en las principales televisiones de ámbito regional y nacional, emisoras de radio, publicaciones generalistas y especializadas, así como en redes sociales tales como Facebook e Instagram.

La firma recuerda que ElPozo Alimentación es "una empresa líder en alimentación saludable" que trabaja diariamente "por mejorar las condiciones de vida de los consumidores" mediante la elaboración de productos saludables, sabrosos y optimizados a nivel nutricional.

