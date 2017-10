Kit Harington admite que lloró al conocer cómo acaba 'Juego de Tronos'

Si hay algún secreto bien guardado en el mundo es el desenlace de la que probablemente es la serie más seguida del mundo, Juego de Tronos. Por eso, cualquier detalle que se conozca sobre el asunto despierta el mayor interés. Más aún si uno de sus protagonistas revela su reacción al conocer el final.

Kit Harington, uno de los protagonistas de la serie y que interpreta a Jon Nieve, reveló en una visita a The One Show que lloró al conocer el guion de la octava y última temporada de la serie. "Ya lo sé todo", dijo.

"He pasado más tiempo en el rodaje de Juego de Tronos que en cualquier otra institución en mi vida, prácticamente más que en el colegio o en la academia de teatro", explicó Harington. "He hecho esto durante ocho años. Me da un poco de pena pensar en ello. Va a ser un año extraño. Diciendo adiós a todos, teniendo la última escena con cada persona", indicó el actor británico.