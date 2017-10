Scrats advierte del "oscuro" futuro para la agricultura murciana, alicantina y almeriense si no llueve

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha advertido del "oscuro" futuro que se presenta para la agricultura murciana, alicantina y almeriense si no llueve, coincidiendo con el PSOE en estar abiertos a nuevas posibilidades de llegada de agua, "vengan de donde vengan".

El agua, ha subrayado, es un problema que actualmente preocupa y "con mucha razón" a la comunidad levantina. "No se nos olvide que en mayo se dejó de trasvasar agua para regadío y en julio para abastecimiento", ha manifestado.

Tras lo que ha hecho una reflexión, indicando la importancia que representa el trasvase Tajo-Segura en la actualidad y en el futuro de la Región. "El miedo que hay es real, hemos avisado muchas veces de que el lobo nos mordía y nunca antes hemos tenido tan cerca sus fauces" y es que "el trasvase está en nivel 4 y marca que no hay agua para trasvasar". Por lo que, ha asegurado, "estamos abiertos a estudiar nuevas posibilidades de llegada de agua, vengan de donde vengan, y de cualquier medio de producción que venga".

Así lo ha manifestado tras reunirse con el secretario general electo del PSOE, Diego Conesa, con el que coincide en que "no hay una solución única para el tema del regadío para el Levante", hay un mix de soluciones, "reutilizamos agua, nos complementemos con agua desalada y aprovechamos los recursos acuíferos con ese horizonte de 2027, que marca el final de los acuíferos sobreexplotados", aunque, a su juicio, "habrá que incrementar ese agua desalada y poner en máxima producción las desaladoras existentes".

En la misma línea se ha manifestado el secretario general del PSRM-PSOE, quien ha indicado que "hay que buscar soluciones al trasvase Tajo-Segura; hemos perdido muchos años. El Partido Socialista no está cerrado a ninguna puerta porque somos conscientes de la realidad que tenemos".

Diego Conesa ha destacado que "han sido muchos años detrás de una pancarta que no nos ha llevado a ningún sitio" pero "el Partido Socialista quiere aportar soluciones, con ánimo constructivo", así ha invitado al Sindicato que intervenga para aportar su punto de vista en la Conferencia Sectorial del partido, del próximo 2-3 de diciembre en Torre Pacheco, y que presidirá la ex ministra Cristina Narbona.

Ha asegurado, así, que en la primera conferencia sectorial de agua el Partido Socialista hablará y escuchará al Sindicato Central de Regantes, a organizaciones agrarias y ecologistas, y a todos los agentes implicados, "para un proyecto de región sostenible en el que todos nos sintamos identificados".

Según el secretario general electo, el Scrats hará una exposición de la realidad para que la conozca todo el Partido Socialista y poder trasladar un relato sólido al resto de comunidades autónomas, al Gobierno central y al partido a nivel federal.

Tras indicar que al PSOE "no se le puede recriminar el haber sido trasvasista y haber defendido los intereses de la Región", ha subrayado que "lo que no ha hecho ni hará el partido es engañar a la ciudadanía detrás de un pancarta que se ha visto y demostrado que no ha llevado a ningún sitio porque no era viable".

Ha destacado la importancia de generar un relato donde se recupere la confianza de la sociedad civil en las necesidades hídricas a nivel municipal, regional y nacional. "Han sido muchos años detrás de una pancarta que no nos ha llevado a ningún sitio. El PSOE tiene memoria pero no va a estar recriminando constantemente esa situación, lo que queremos es aportar soluciones porque para eso está la política, para aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía", ha incidido.

"Estamos con ánimo constructivo, el PSOE tiene 140 años de historia y siempre ha apostado claramente por mejorar las infraestructuras hídricas de esta región, lo hicieron los gobierno socialistas con José Borrel y con Cristina Narbona, quien presidirá la primera conferencia sectorial sobre agua", ha indicado, acompañado del diputado Jesús Navarro.

"De ahí viene la filosofía del agua desalada, que ahora mismo es un complemento fundamental y una de las grandes alternativas de futuro", ha indicado Conesa, que ha asegurado, por último, que el enfrentamiento interesado "no conduce a ningún espacio", por ello, abrirán cauces de diálogo con Gobierno y PSOE de Castilla La-Mancha, "pues un gobernante tiene que tener una visión nacional y seremos muy sensibles a la necesidades de infraestructuras que hay en muchas partes de C-LM".

DAR UNA IMAGEN SERIA

"En mi despacho no está". Así ha contestado Lucas Jiménez preguntado por el Pacto Regional del Agua, subrayando, en este sentido, la importancia de que "el Levante de una imagen seria", que, a su parecer, "pasa porque lleguemos a acuerdos todas las partes representadas".

Se hace fundamental, "si es que de algo va a servir el Pacto Nacional de Agua", que por parte de los mayores "damnificados" del país, "los agricultores levantinos", haya un principio de acuerdo y que puede ser ese Pacto Regional del Agua.

El diputado del PSOE Jesús Navarro ha explicado que la última reunión al respecto tuvo lugar hace más de un mes, donde se presentaron las distintas propuestas de los partidos políticos, quedando para reunirse en un posterior encuentro una semana después. "Nos sorprende esta tardanza, que no ayuda; estamos a la espera".

A estas alturas "deberíamos tener elaborado prácticamente el documento", ha hecho hincapié, "hemos tenido tiempo suficiente para elaborar el documento definitivo" y más "ante una situación totalmente dramática".

