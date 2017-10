Argüelles (IU): "La postura de Podemos nos sorprende cuando estamos negociando leyes que hay que presupuestar"

El coordinador general de IU, Ramón Argüelles, ha afirmado que le "sorprende" la proposición de Podemos Asturies de dejar a su formación fuera de la negociación presupuestaria con el PSOE, "cuando llevamos desde agosto negociando con ellos leyes importantes que ahora tienen que dotarse de carga presupuestaria".

Argüelles ha criticado este viernes en Oviedo la actitud del partido liderado por Emilio León, quien se ha mostrado partidario de un acuerdo bilateral entre el PSOE y Podemos. "Nos sorprende después de presentarnos juntos a las elecciones generales, porque nosotros creemos de verdad que unidos podemos", ha afirmado Argüelles haciendo alusión al nombre de la coalición.

"Sin embargo, no nos van a encontrar en la confrontación ni en el choque, las puertas de IU van a estar abiertas y es mejor la suma que la resta, es mejor ir de 14 a 14 ante el PSOE", ha señalado. Por otro lado, Argüelles ha recordado que "probablemente" estos sean los últimos presupuestos de la legislatura ante la posibilidad de que el año que viene, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, se prorroguen.

"Por lo tanto, los presupuestos actuales tienen más importancia", ha afirmado, para añadir que si no hay acuerdo entre la izquierda, "algo para lo que los asturianos nos dieron las armas", esto va a favorecer a la derecha.

Así, ha declarado que el apoyo a Javier Fernández fue para que no gobernara la derecha y para que salieran adelante medidas de cambio, "pero prácticamente no se cumplió ninguna y llevamos dos años perdidos". "Le dimos un cheque que no estaba cumpliendo y decidimos dar una vuelta de timón e invitamos a Podemos a sumarse a una agenda de cambio", ha sentenciado Argüelles.

Con too, el coordinador general de IU ha afirmado que su formación interpreta que la postura de Podemos no sea abandonar esa agenda de cambio y ha recordado que el compromiso de IU no es con la formación morada "sino con los asturianos". Así, ha sentenciado que no les importan los protagonistas, "sino las medidas y que estas se recogan en el BOPA".

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS

Sobre las medidas que le han propuesto al Gobierno y a la FSA a la hora de negociar un presupuesto, Argüelles ha priorizado el gasto social, una política de empleo e I+D+I, la sostenibilidad ambiental y un pacto de infraestructuras.

Así, ha hablando que el gasto social es necesario en una época "de recortes de derechos y prestaciones", mientras que en política de empleo ha destacado medidas como la formación o las cláusulas laborales en la administración pública, "además de dotar a los Ayuntamientos de los instrumentos necesarios para fomentar los planes de empleo municipales".

Sobre sostenibilidad ambiental ha comentado la necesidad de que la Universidad de Oviedo sea un motor en la investigación en I+D+I y la propuesta de transformar combustible sólido recuperado en etanol "y que así Asturias tenga la oportunidad de ser puntera en algo".

Por otro lado, respecto a las infraestructuras ha afirmado que el AVE "fue para el País Vasco y eso son puestos de trabajo y poner Asturias en el mapa". Además, ha hablado del corredor norte, "porque tenemos el Puerto del Musel, que tendría que ser fundamental en el Eje Atlántico".

Argüelles también ha destacado la política fiscal, "porque es importante saber de dónde se sacan los impuestos", y ha detallado medidas como reducir el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio, una fiscalidad ambiental con impuestos sobre bolsas de basura de un solo uso, impuestos sobre las bebidas azucaradas envasadas y dar un paso atrás con la reforma fiscal del PSOE y el PP.

Unas medidas que según Argüelles supondrían unos ingresos de 58.000.000 de euros, "con los que se podrían llevar a cabo una cantidad importante de las medidas que proponemos". Por otro lado, Argüelles ha sentenciado que presentan estas propuestas "para llevarlas lo más lejos posible" y que van a consultar el apoyo a los presupuestos con la militancia.

