El Eixample tiene prisa por hacer suya la Modelo

Llevaban más de cuatro décadas reclamando su cierre y ahora que lo han logrado no quieren que pase demasiado tiempo para poder disfrutar de ello. Los barceloneses que viven en el entorno de la prisión Modelo, clausurada desde el pasado junio, piden que el proceso participativo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona para decidir qué equipamientos vecinales se harán en su lugar acabe en los plazos previstos, así como poder utilizar el recinto de la cárcel provisionalmente hasta que empiecen las obras para transformarlo.

Imágenes 1 Foto

"Somos conscientes de que los trabajos durarán años y planteamos que haya un mientrastanto", apunta Xavier Riu, secretario de la plataforma Fem nostre l'Espai de la Model y vocal de la Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.

El gobierno de Ada Colau en la ciudad anunció el mismo mes del cierre de la prisión que el periodo de debate sobre sus futuros usos, que empezó en octubre, acabará en diciembre, cuando la Generalitat entregará las llaves de las instalaciones al Consistorio, y que a partir de entonces estas podrán utilizarse de forma provisional. "En unos días actualizaremos más el estado de la cuestión", apuntan fuentes municipales.

Una de las principales reivindicaciones vecinales, señala Riu, es que se revise al alza el plan director de 2009 para la Modelo, que preveía una escuela, una guardería, un centro de día y una residencia para gente mayor, otra para estudiantes, un espacio memorial de la cárcel, un polideportivo y mantener la estructura central del panóptico. Asimismo, contemplaba reservar para usos terciarios el espacio que ocupa un edificio de talleres que da a la calle Nicaragua.

Está previsto que a principios de 2018 haya una propuesta de transformación de la Modelo"Los equipamientos previstos los vemos válidos pero estamos en contra de esa reserva", afirma Riu, que apuesta por "construir pisos sociales" en esa zona, aunque reconoce que aún no hay un consenso vecinal al respecto.

Si se cumplen los plazos prometidos, a principios de 2018 ya habrá una propuesta de transformación de la Modelo. A partir de entonces ya se podrá empezar a derribar el muro que la rodea e iniciar las urbanizaciones provisionales que sean viables –este curso ya se ha puesto en marcha una escuela en barracones–.

El Ayuntamiento contempla iniciar las obras para la transformación definitiva en el próximo mandato.

Agotadas las entradas para visitar la prisión

Desde el pasado agosto están agotadas la entradas –gratuitas– para las jornadas de puertas abiertas de la Modelo que empezaron el 3 de julio y terminarán el 26 de noviembre. Entonces habrán visitado la prisión un total de 64.000 personas.

Las demandas del vecindario



Montse Varela, farmacéutica, 47 años: "Lo que nos gustaría es que se hicieran equipamientos para el barrio. Por ejemplo, hace falta un gimnasio, guarderías o un centro de primaria. Desde que la prisión está cerrada están viniendo a vivir a la zona más parejas jóvenes. Se ha rejuvenecido el barrio".

José Saperas, jubilado, 87 años: "Son muchos años de prisión y ya no necesitamos prisiones. En su lugar, cualquier cosa que sea para el barrio me va bien. Se puede visitar la cárcel por dentro estos días y no he querido porque ya la tengo muy vista por la televisión".

Rafael Martínez, comerciante, 48 años: "Hoy he visitado el interior de la cárcel porque mi padre fue comisario de guerra republicano y estuvo prisionero y buscaba saber como se sentiría. Me ha emocionado. Me gustaría que se usara la Modelo para dar cabida a tantos refugiados que no hemos recibido".

Bárbara Folgueras, vecina, 26 años: "Creo que lo mejor sería que se hiciera un centro cívico en el lugar que ocupa la prisión, pero como es muy grande, se podría aprovechar también para abrir un gimnasio público, y no estaría mal una piscina grande para poder hacer natación".







Consulta aquí más noticias de Barcelona.