Huermur advierte sobre la aparición, de nuevo, de "espumas y peces muertos en el río Segura a su paso por Murcia"

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (HUERMUR) ha anunciado que va a denunciar de forma inmediata en el Seprona de la Guardia Civil y en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la aparición de espumas y centenares de peces muertos en el río Segura a su paso por la ciudad de Murcia en la mañana de este jueves.

Desde Huermur señalan que estos episodios de aparición de espumas y peces muertos en el cauce "ya resultan demasiado continuados y sospechosos", por lo que el organismo de cuenca "debe llegar al fondo del asunto y velar para que no se vuelvan a producir, poniendo en marcha todas las herramientas que la legislación pone a su disposición".

De la misma forma, la asociación critica la falta de soluciones eficaces por parte de la CHS, pues "son ya demasiadas las veces que han aparecido espumas y peces sin vida en el cauce, y casualmente siempre después o durante las lluvias", según informaron fuentes de Huermur en un comunicado.

Miembros de Huermur se han personado en la mañana de este jueves en la Pasarela Manterola sobre el Segura, para comprobar de primera mano la envergadura de la situación, y poder observar "cómo numerosos ciudadanos que pasaban por allí presentaban sus quejas por la vergonzosa situación y por el fuerte olor a químicos que parecía salir del cauce del río".

En el mismo sentido, el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, señala que "esta ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, la situación medio ambiental del Segura a su paso por la Capital salta a la vista que no resulta muy buena, por lo que no descartamos el inicio de acciones contra las administraciones si estas situaciones continúan. Murcia no se merece un río lleno de espuma con olor a detergente e incontables peces sin vida flotando por el cauce".

Por último, Huermur advierte a la Confederación Hidrográfica del Segura y a sus responsables, que no se descarta, llegado el momento, iniciar acciones contra el organismo de cuenca ante la ineficacia a la hora de poner punto final a estos vergonzosos episodios de aparición de espumas y centenares de peces muertos en el cauce.

