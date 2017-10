El Foro de Acción Rural tacha de "delincuentes medioambientales" a los culpables de los incendios

Fernández ha participado este lunes en una rueda de prensa con motivo del Foro de Acción Rural en el Palacio Conde de Toreno. Ha estado acompañado por el coordinador del Foro, Francisco Carreño, por un representante de CCOO, Carlos Martínez, y por el Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas.

Por su parte, Carlos Martínez ha señalado que el tema de los incendios forestales se aborda en las propuestas del Foro. "Lo que planteamos es mantener y reforzar los dispositivos de lucha y vigilancia, y desarrollar una política de prevención de incendios", ha indicado. Para el representante de CCOO el problema de fondo es que no hay una buena política forestal.

Francisco Carreño opina que si no pones precio no se valora. "La gente cree que lo que es de todos no es de nadie", ha indicado. Para él la solución está en aumentar la actividad en el medio rural para aprovechar esa masa forestal.

Por último, Jesús Casas cree que se debe sacar rentabilidad a la acumulación de biomasa. "La naturaleza tiene un principio básico que consiste en eliminar lo que le molesta", ha comentado.

El Foro de Acción Rural tiene como objetivo promover un desarrollo sostenible del mundo rural, en el ámbito social, económico y ambienta; impulsar la participación de los actores rurales en el gobierno y en las políticas que conciernen al mundo rural; y difundir ante la sociedad los valores económicos, sociales, ambientales y culturales del mundo rural.

