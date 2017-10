Ramón Argüelles (IU) insiste en llegar a un acuerdo que permita aprobar un presupuesto progresista

El coordinador de IU, en nota de prensa, ha enfatizado que la posición de IU es realista y que su partido no es sospechoso de las medidas que piden, como "empleo público, que se cubran puestos de trabajo, y que la incineradora no sea una alternativa". "Cosas que ya están encima de la mesa, que ya formaban parte sobre todo del acuerdo de investidura de Javier Fernández", ha dicho.

El objetivo para IU es "lograr una mayoría suficiente". Para ello, Argüelles ha informado de que este lunes solicitaron una reunión a Podemos para buscar, más allá de la hoja de ruta legislativa que tratan de consensuar ambas fuerzas, acuerdos en materia presupuestaria.

"Si Podemos está de acuerdo, IU no va a tener ningún problema en hacer un presupuesto, de verdad, de izquierda, pero no para IU, para que se publique en el Boletín Oficial y que sea referencia para muchos y muchas asturianas que lo están pasando mal en estos momentos", ha explicado.

Respecto a la posibilidad de una mayor facilidad para alcanzar acuerdos con los socialistas, tras el cambio en la dirección del PSOE, Argüelles fue cauto, toda vez que todavía la última reunión se había celebrado con Javier Fernández. "La cara que me interesa es la de los asturianos, que el PSOE esté dispuesto a girar un poco a la izquierda", ha afirmado.

Y en ese giro, ha advertido, no cabe incluir las estrategias que propone el PP, de bajar impuestos al tiempo que pide una gratuidad universal para el 0 a 3 años. "IU no puede comulgar con eso. El 0 a 3 tendrán que pagar más quien más tenga, como los impuestos, y habrá gente que tendrá que llevar a los chicos y no pagar nada porque no tiene ingresos, y es que para poder desarrollar políticas sociales los impuestos son indispensables", ha concluido.

