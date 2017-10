Podemos duda acerca de los cambios futuros en la FSA con Adrián Barbón al frente

La formación morada acusa al exalcalde de Laviana de no afrontar importantes problemas de Laviana y bloquear cualquier diálogo con Somos Laviana, "no llevando a cabo iniciativas propuestas por la formación que hubieran redundado en beneficio de los vecinos. Ha incumplido gran parte de sus compromisos y otros los ha dejado sin concluir tras meses o años de retrasos".

Somos Asturias acusa a Adrián Barbón de "subirse el sueldo". Según la formación, el dirigente cobrará 14 pagas de 4.500 euros. También le recriminan "mantener silencio absoluto" en relación con la petición de entrada en prisión de los condenados del caso Marea o sobre el escándalo del Montepío.

Por último, la formación achaca que "abandone a sus vecinos por segunda vez en esta legislatura, anteponiendo sus intereses personales". Podemos recuerda que a finales de 2015 el alcalde "abandonó sus obligaciones durante dos meses para irse a Madrid".

"Ahora, lleva embarcado prácticamente un año en las disputas internas de su partido. Están claras cuáles son las prioridades de Barbón, y en ellas no figura trabajar por los lavianeses y nuestro concejo", han afirmado. Para Podemos, "quizás debiera haberlo aclarado en campaña: 'me presento aquí hasta que me salga algo mejor para dejaros tirados'".

Somos Laviana han recordado, en nota de prensa, "algunos temas pendientes", como que el contrato del servicio de ayuda a domicilio está vencido, como que la moción de estado laico lleva parada un año, la moción presentada para tener las cuentas del Ayuntamiento abiertas a la ciudadanía, el cobro de tasas a las eléctricas por el uso del dominio público o el remanente de 2016".

También mencionar el borrador de la ordenanza para el reparto de las subvenciones a las asociaciones del concejo, la moción sobre la música en directo, la cesión de un terreno para la instalación de una nueva antena de radio, la ordenanza de las espichas, el no funcionamiento del portal de transparencia, la ordenanza de terrazas y vados y peticiones vecinales, entre otras.

"Cuando uno pone sus intereses personales por encima de sus obligaciones, ocurren estas cosas. Dejamos el ayuntamiento empantanado sin iniciativa y con multitud de temas pendientes. Después de tan nefasta gestión, comprenderá que no le vamos a echar de menos", concluye la formación morada.

