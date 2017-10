OO. y UGT dicen que es viable gastar un porcentaje mayor del PIB en tener un sistema de pensiones "digno"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmado que es "perfectamente viable" que el país se gaste un porcentaje mayor de lo que produce en tener un "sistema digno de pensiones".

Así lo han señalado ambos representantes sindicales antes del inicio de la "gran manifestación" en Madrid que ponía fin a las marchas por las pensiones dignas que han recorrido las calles y pueblos de España en los últimos nueve días.

Álvarez cree que la voluntad de los manifestantes es clara: "exigir al Gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones". Para el líder de UGT, es "fundamental" la derogación de la reforma de 2013, porque es "necesario" que las pensiones se revaloricen de acuerdo a los precios.

"Hay que acabar con el 0,25%, porque esta nueva fórmula lo que hace es que cueste mucho más poder tener y mantener la actual situación de las pensiones", ha añadido el líder de UGT. Sordo, por su parte, cree que si no se modifica la reforma de 2013, habrá una "caída futura de las pensiones muy importante". "No es que las pensiones no sean viables, es que con la actual regulación la calidad de las pensiones del futuro sería muy baja", ha subrayado, tras insistir en que es "perfectamente posible revertir esa reforma".

Además, Sordo considera que hay que derogar o "modificar sustancialmente" tanto el factor de sostenibilidad como el índice de revalorización para que no afecten a las pensiones del futuro, ya que "las harían caer de una forma muy importante".

MEJORAR LA RECAUDACIÓN

Tanto Sordo como Álvarez han trasladado al Gobierno de "manera clara" que la Seguridad Social se puede mantener y que es "sencillamente necesario que la recaudación mejore". "Hay que quitar cosas que no corresponden a la Seguridad Social", ha insistido Álvarez, tras recordar que sería necesario que las subvenciones a contratos no se pagasen con las arcas públicas o que los gastos de la Seguridad Social vayan a cargo del Estado.

En esta línea, Sordo ha destacado que "no hay ninguna maldición económica para explicar que las pensiones no sean viables en el futuro". Así, cree que las pensiones en España son "perfectamente viables" y que dependen de cuánto se quiera gastar el país y quienes lo gobiernan en mantener un sistema público de pensiones.

También ha afirmado que no hay ningún indicador que cuestione las pensiones, "ni ahora ni dentro de 20 o 30 años". "Todo depende de las medidas políticas que se tomen para garantizar la viabilidad de este sistema", ha apostillado.

PONER EL GASTO A LA ALTURA DE EUROPA

Ambas organizaciones sindicales creen que España gasta "bastante menos" que la media europea en pensiones. En la actualidad, el gasto ronda el 10% del PIB, pero consideran que es viable que en tres décadas se sitúe en el 15%, que es lo que gasta hoy Italia o Francia.

"Es perfectamente viable, pero hay que mejorar la estructura de ingresos del sistema, subir los salarios más bajos, destopar los más altos y acometer nuevos ingresos que en algunos casos vengan de los Presupuestos", según Sordo.

Para Álvarez, el camino también está en gastar más en pensiones y situarse en la media del entorno europeo. Por último, han insistido en que tiene que haber "voluntad política" y han señalado que las organizaciones sindicales van a forzar para que "se tuerza la voluntad de que caigan las pensiones".

MILES DE MANIFESTANTES

Miles de manifestantes, procedentes de distintos puntos de España, se han concentrado este lunes en Madrid para pedir al Gobierno que haya un sistema público de pensiones "fuerte y sostenible" y una ganancia de poder adquisitivo, porque ven "insuficiente" la subida del 0,25% que establece la ley.

Algunos incluso afirmaban que han decidido manifestarse no solo por sus pensiones, sino por las de sus hijos, "que son más importantes todavía", según ha asegurado un grupo de pensionistas a diferentes medios de comunicación.

Durante el transcurso de la marcha, que ha estado arropada por banderas de todos las regiones españolas, se han podido leer en las pancartas mensajes como "Rajoy y su Gobierno viven de nuestras pensiones" o "Mariano no metas más la mano".

Consulta aquí más noticias de Asturias.