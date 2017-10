Dove pide disculpas por un anuncio racista publicado en Facebook

La marca de productos de higiene personal Dove, propiedad de la multinacional Unilever, se ha visto obligada a pedir perdón por un anuncio racista publicado en la red social Facebook que ha indignado a muchas personas.

En la publicidad, una mujer negra con una camiseta marrón se transformaba en una mujer blanca, vestida con una camiseta también de ese color, tras utilizar un jabón de la marca Dove. Al seguir usando el jabón, la mujer blanca se tranformaba en una asiática.

"Una imagen que publicamos recientemente en Facebook no acertó en representar a las mujeres de color de forma respetuosa. Lamentamos profundamente las ofensas que puede haber causado", escribió Dove en Twitter a modo de disculpa.

El anuncio, por supuesto, no tardó en retirarse tras la avalancha de quejas.

No es la primera polémica de este tipo en la que se ve envuelta Dove. En 2015, la marca fue muy criticada por una crema solar en la que ponía que podía ser usada "desde en pieles normales hasta en pieles oscuras".

Irónicamente, en el año 2000, Dove lanzó una campaña "por la belleza real" que buscaba acabar con los estereotipos y además creó la Fundación Dove para el autoestima.

