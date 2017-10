La FSA llevará la oficialidad del Asturiano en su programa electoral y espera dialogar con Podemos e IU

Durante una rueda de prensa en un receso de la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva autonómica, Barbón ha señalado que lo avanzado de la presente legislatura hace difícil que ese compromiso pueda materializarse en poco más de año y medio. No obstante, remarca que es una postura que decidió "libremente" la organización en un documento que ata al PSOE asturiano "de pies y manos" en la defensa de la oficialidad de la Llingua.

Barbón ha incidido en que el PSOE es un partido "abierto a la sociedad y a los cambios" y que desde esa perspectiva se acordó la defensa de la oficialidad del Asturianos en el último congreso. Por el momento, dice, el Gobierno del Principado está comprometido con el programa electoral actual que "dice lo que dice" para esta legislatura, de tal forma que los socialistas tendrán que trabajar "con plazos temporales más amplios", dado que implicaría concretar cómo se aplicaría la oficialidad y reformar el Estatuto de Autonomía.

El nuevo secretario general de los socialistas asturianos ha insistido, igualmente, en la voluntad de diálogo con Podemos e IU en sentido amplio para "plasmar esa mayoría de 28 diputados" en la Junta General del Principado. Entre otros asuntos, ha remarcado la negociación de los presupuestos de 2018 en la que la FSA estará representada por su secretario de Relaciones Institucionales, Daniel Sánchez Bayón.

Adrián Barbón ha mandado un mensaje de diálogo a todos los partidos, especialmente a "las fuerzas de izquierdas", para sacar adelante unas cuentas que den respuesta a las necesidades de la sociedad que, cree, no va admitir "más respuestas tácticas". Así, espera "no llegar a 2019 sin forzar la máquina para llegar a acuerdos". "Por la FSA no va a quedar", ha remarcado.

