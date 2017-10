El PSOE asturiano respalda a Pedro Sánchez para dialogar sobre la organización territorial del Estado

De este modo deja clara la posición del partido en Asturias al tiempo que pide "prudencia" y "mesura" a dirigentes socialistas el mismo día de que el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Fernando Lastra, ha pedido en un acto público la defensa del orden constitucional en España "imponiéndose contundentemente al desafío" independentista en Cataluña, "con rotundidad y sin dudas".

También el presidente del Principado y anterior secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, se refería este lunes a la situación en Cataluña, afirmando, durante su intervención en Oviedo en la Apertura del año judicial, que se siente "en la obligación" de respaldar "a quienes tienen la atribución de aplicar la fuerza razonada de la justicia para dar preferencia a la Constitución sobre cualquier norma infraconstitucional incompatible con ella".

Al respecto, Barbón se ha mostrado respetuoso pero ha remarcado que la posición del socialismo asturiano la fija la Comisión Ejecutiva y él como secretario general, elegido por voto directo de sus militantes. "La posición oficial de los socialistas de Asturias, quien la traslada soy yo como secretario de la FSA", ha dicho en rueda de prensa en un receso de la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva autonómica junto a la Secretaria de Comunicación, Pilar Huerta.

Adrián Barbón ha respaldado, igualmente la convocatoria de la Comisión Ejecutiva, del Comité y del Consejo de Política Territorial por parte de la dirección federal para abordar la situación de Cataluña en el seno del partido la próxima semana. Para el nuevo secretario general de la FSA, la defensa del Estado de Derecho es el "elemento clave" para el PSOE "como no puede ser de otra manera", al igual que el orden constitucional, entre otras cosas porque los socialistas participaron de forma activa en la redacción de la Carta Magna.

Asimismo, el que fue candidato 'sanchista' para dirigir a los socialistas asturianos, coincide con la dirección federal en la necesidad de abrir vías de diálogo. "No para sentarse en una cafetería para hablar de cómo está el día sino de elementos concretos del pacto de convivencia y sobre la organización territorial del Estado", sostiene.

Barbón ha rechazado "de plano" la deriva secesionista y cree que para alcanzar una "respuesta política", el primer paso lo debe dar el Gobierno de la Generalitat frenando su "huida hacia adelante". No obstante, también cree necesario que el Gobierno de España concrete su actuación. "La política del inmovilismo no resuelve nada", ha dicho, pidiendo "proporcionalidad en las actuaciones".

Respecto a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, el secretario general de la FSA incide en que dicho artículo "no gradúa la respuesta" sino que deja "muy abierta" su aplicación. De este modo, considera que le corresponde al Gobierno y a su presidente, Mariano Rajoy, "proponer medidas y justificarlas". "No me corresponde a mi ni a los socialistas, sino al Gobierno de España", ha reiterado, reclamando concreción al Ejecutivo del PP e instando a seguir criterios de "proporcionalidad" y de "utilidad".

