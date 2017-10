Cascos (Foro) rechaza la idea de realizar "nuevas cesiones" a los independentistas

"defensor del civismo y del consenso constitucional". Esa condición, ha manifestado, hace que les resulte sencillo responder a los partidarios de "nuevas cesiones a los independentistas" que conllevan justo lo contrario de lo que defienden

En el acto de apertura del curso político 2017-1018 en el Llagar Viñao de Gijón, Cascos ha insistido en que su partido es partidario de la "igualdad entre ciudadanos y territorios, sin privilegios ni discriminaciones por razones de historia, población o riqueza".

El exministro de Foro se ha referido a la "doble deriva populista y nacionalista" del PSOE, que es a su juicio lo que explica el origen del "desafío independentista catalán", que "aprovecha la divergencia de fondo abierta con los demás partidos constitucionales para avanzar".

"Os propongo que aceptemos que los concursos de incompetencia y de holgazanería ya los han ganado los socialistas asturianos y nosotros no debemos discutirles su merecido triunfo" , ha dicho a los suyos. Considera que este curso 2017-2018 no es tiempo de hablar de candidatos o candidatas futuros. "Ese es el entretenimiento favorito de los políticos ociosos que no tienen nada que hacer para mejorar la vida de sus conciudadanos", ha apuntado.

