Vuelven los altercados al paso a nivel de Santiago El Mayor (Murcia)

Pasadas las 21.00 horas, unos jóvenes se han puesto capuchas y han intentado acceder a la vía aprovechando que un tren había parado en el paso a nivel.

En ese momento se concentraban, de forma pacífica, en las inmediaciones varios centenares de manifestantes desde las 20.00 horas, entretenidos con cánticos y silbando a los trenes. No obstante, sobre las 21.00 horas se han empezado a caldear los ánimos con cánticos de "ser policía, vergüenza me daría" y "no estamos todos, faltan los presos".

Varias decenas de policías, al menos 50, cortaban las vías. Los agentes han repelido a los jóvenes que han intentado asaltar las vías

con golpes y ha habido empujones y algunos jóvenes han acabado por los suelos.

Los miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento han intervenido en ese momento y se han interpuesto para evitar el enfrentamiento. Incluso, algunos de los de la plataforma han estallado contra los exaltados gritándoles que se iban a cargar una reivindicación de años.

Los de la plataforma también pedían con los brazos en alto que se calmasen los jóvenes.

Los antidisturbios se han equipado rápidamente con guantes y cascos y han cargado contra los vándalos. Uno de los jóvenes vandálicos ha llegado a arrojarles una valla metálica de obra a los agentes.

En ese momento, una quincena de agentes se ha separado del bloque principal y ha emprendido una persecución de los encapuchados por las calles aledañas.

Posteriormente, la calma ha vuelto a las vías, con los antidisturbios formando una columna y rodeados por manifestantes que les increpaban al grito de "somos vecinos, no delincuentes", "si usáis la violencia, allá vuestra conciencia", o "asesinos a sueldo del poder".

Los ánimos no se han calmado y los encapuchados radicales han prendido fuego a contenedores, han tirado objetos a las vías y han tirado vallas.

Los miembros de la plataforma se han querido desvincular de todas las acciones violentas ocurridas este martes, e incluso han increpado a los vándalos por sus acciones, porque consideran que perjudican a sus legítimas reivindicaciones.

El portavoz de la plataforma, Joaquín Sánchez, ha anunciado que un centenar de vecinos va a pernoctar en el campamento para vigilar que no se retomen las obras.

