Ahora Murcia pide la dimisión de Ballesta por su "deslealtad" con la ciudadanía y con el Pleno

Ahora Murcia ha pedido la dimisión del alcalde, José Ballesta, "por su deslealtad con el Pleno del Ayuntamiento de Murcia y, por tanto, con toda la ciudadanía, y por estar contando un relato que difiere gravemente del que transmitió ayer Adif" en la reunión mantenida acerca de la llegada del AVE a Murcia.

La portavoz del grupo municipal lamenta que en su reunión con el presidente de Adif, Ballesta "no defendió la moción que se aprobó por mayoría en el Pleno hace unos días, que establecía que el AVE llegue a Beniel mientras se realizan las obras de soterramiento hasta la estación de El Carmen", según informaron fuentes de Ahora Murcia en un comunicado.

La concejala subraya que "es evidente que tenemos un alcalde desleal con la ciudadanía y con la mayoría del Pleno del Ayuntamiento, que dice unas cosas para desmovilizar las protestas pero que luego, en el lugar donde se toman las decisiones, se dedica a bailar el agua a Madrid y a Adif, traicionando gravemente a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por ello, afirmamos que debe dejar su puesto y le pedimos que dimita".

"El presidente de Adif desmintió ayer el relato del PP, que está diciendo que en poco tiempo llegará el AVE soterrado a Murcia", explica, "ya que la empresa estatal dijo ayer que no llegará hasta 2023, y eso, claro está, en el mejor de los casos, ya que siempre estará presente la amenaza de que se alarguen las obras o de que éstas nunca lleguen a producirse, como ha ocurrido en Valladolid, que se ha quedado de forma definitiva con las vías en superficie que les prometieron que serían provisionales".

La edil remarca que Ballesta "no está escuchando a los más de 50 mil vecinos que se manifestaron en Murcia el pasado sábado sábado, y no está obedeciendo el mandato del Pleno de hace unos días. El alcalde parece olvidar que el PP no tiene mayoría absoluta en nuestro municipio, y que debe acatar lo que decide la mayoría del Pleno".

Ante esta situación, Morales señala "la traición de Ballesta de votar ayer que el AVE llegue en superficie a Murcia en lugar de quedarse en Beniel, además de votar a favor de un proyecto que no es el que se recoge en el convenio de 2006".

"Ballesta se está demostrando incapaz de defender el interés de los murcianos y murcianas, y además está incumpliendo el mandato del Pleno del Ayuntamiento. Por ello, debe ser responsable y dimitir", concluye.

Consulta aquí más noticias de Murcia.