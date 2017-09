Yáñez replica a Del Olmo que difícilmente se puede negociar el presupuesto si aún no tienen el borrador

En respuesta a la titular de Hacienda, quien ha advertido de que el Ejecutivo no llevará a la Cámara el presupuesto para el próximo ejercicio si antes no cuenta con los apoyos suficientes para garantizar su aprobación, el político de la formación naranja, en declaraciones recogidas por Europa Press, replica que "es imposible negociar algo que no se conoce".

Al respecto, Yáñez ha destacado en términos de "responsabilidad" el trabajo desarrollado hasta ahora por Cs, en alusión al acuerdo sellado con el PP para aprobar un techo de gasto que asegura 327 millones de euros más, a cambio de cuatro medidas de regeneración democrática, pero insiste en que para que su partido pueda apoyar las cuentas del Ejecutivo es preciso un borrador.

"Cuando nos digan cuál es veremos cómo encajar nuestras peticiones, aunque la mayoría ya las conocen del año pasado en materia de sanidad, educación y bajada de algunos impuestos, pero el trabajo lo tienen que hacer ellos en forma de borrador", insiste Yáñez.

Otra cosa, ha advertido el representante de Cs en tono irónico, es que Del Olmo haya prometido asfaltar unas cuantas carreteras en León, en alusión a que de este modo se pueda garantizar el apoyo de la UPL a sus cuentas.

"Las medidas que les vamos a presentar tienen que tener un reflejo presupuestario, pero es preciso conocer ese borrador, al igual de lo ocurrido otros años", reitera Yáñez, quien entiende que toda prórroga de las cuentas de 2017, posibilidad que ha planteado Del Olmo en caso de no contar con el apoyo suficiente, constituiría un "auténtico fracaso al tratarse de una ley básica, a no ser que Herrera quiera vivir con un gobierno prorrogado".

