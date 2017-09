Aprobada una reducción de entre un 10 y un 20 por ciento en los precios de las escuelas infantiles

A partir de ahora la exención de pago se sitúa en 180 euros de renta per cápita frente a los 150 actuales. Los tramos entre los 180 y los 320 euros de renta per cápita familiar tendrán una reducción de un 20 por ciento respecto a los precios actuales, de tal forma que las familias que tengan una renta per cápita entre los 180 y los 230 euros al mes verán reducida su cuota hasta los 28 euros al mes.

Por su parte, los que tengan una renta de entre 230,01 y 270 euros reducirán su cuota a los 33,60 euros y los que tengan una renta per cápita entre los 270,01 y los 320 euros mes reducirán su aportación hasta los 48 euros. En el caso de los tramos de renta per cápita entre los 320 euros y los 400 euros experimentarán una reducción de precios del 15 por ciento al pasar de 59,50 euros en el tramo entre los 320 y los 360 euros de renta, y 71,40 euros en el tramo entre los 360 y los 400 euros de renta.

Por último, la reducción es el 10 por ciento a partir de los 400 euros de renta per cápita, donde se reduce la aportación a 90 euros en el tramo entre 400 y 50 euros de renta y a 108 euros en el tramo a partir de los 500 euros de renta.

Junto a esto, también se reduce el servicio complementario 'Pequeños madrugadores' un 15 por ciento y pasa a suponer 10,2 euros. Este servicio supone la ampliación de horarios en estas escuelas infantiles de titularidad pública entre las 7.45 y las 8.45 horas.

Según ha explicado la portavoz, Milagros Marcos, los nuevos precios tienen un "importante carácter social" para facilitar la igualdad de oportunidades y el acceso para su atención y cuidado de niños de familias con más necesidades a este servicio público, para su atención y cuidado, ya sea por razones de menores ingresos económicos, laborales o especificas circunstancias familiares, como son las de familias numerosas, o las monoparentales.

Con este acuerdo se cumple el compromiso asumido por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en su comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de 2017. Esta Consejería gestiona un total de 29 escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años que atienden en la actualidad a 2.500 menores con la finalidad de facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.

