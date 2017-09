El PP de Valladolid se opone a la peatonalización de María de Molina y reclama "no declarar enemigo al automóvil"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez Bermejo ha reconocido que se debe "potenciar el uso del transporte público" o los desplazamientos en bicicleta, pero no a costa de "declararse enemigos del automóvil".

Al ser preguntado por la propuesta que lanzó este miércoles el regidor vallisoletano sobre la "vocación peatonal" de las calles San Lorenzo y María de Molina, Martínez Bermejo ha acusado al equipo de Gobierno de contribuir a la "desertización del centro", un proceso que en todo caso "no es exclusivo de Valladolid" pues sucede en muchas otras ciudades desde hace unos años.

El portavoz 'popular' ha incidido en que "la sociedad no quiere" peatonalizaciones o el "cierre del centro" al tráfico, algo que también ha apuntado el equipo de Gobierno como idea futura que se aplicaría los domingos.

Martínez Bermejo ha defendido que Valladolid "no tiene problemas de tráfico" pues considera que las retenciones que se producen en la ciudad "no duran más de tres minutos", por lo que ha reclamado que no se debe tratar al automóvil como un "enemigo". De hecho, ha unido esta idea con la importancia de Renault, una empresa que "apuesta por que Valladolid sea una ciudad del automóvil".

Por otro lado, ha reprochado que el Gobierno municipal "no toma medidas de apoyo al comercio" ni para que la gente joven que, durante la burbuja inmobiliaria y la crisis tuvo que buscar vivienda en las afueras de la capital, se venga a vivir al centro de la ciudad. Serían dos medidas, a juicio de Martínez Bermejo, para evitar esa "desertización" del casco histórico.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.