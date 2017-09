El musical 'Dirty Dancing' llega al auditorio regional a mediados de octubre

Sobre el escenario murciano, los actores recrearán las coreografías que irán dando forma al romance de Baby y Johnny, a quienes dieron vida en la gran pantalla Jennifer Grey y Patrick Swayze. Y lo harán al ritmo de conocidas canciones como 'The time of my life', 'Hungry Eyes', 'Hey!, baby' y 'Do you love me?'.

'Dirty Dancing' cuenta con un escenario con tres giratorios para mover los sets de escenografía, que transportarán al espectador a los diferentes lugares donde se desarrolla la historia, como las instalaciones del hotel donde Baby se aloja con su familia, el jardín y el sótano donde los empleados practican su 'dirty dancing'.

En el Auditorio se han programado ocho sesiones del 18 al 22 octubre y los precios oscilan entre los 24 y 55 euros. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio ('968 343080'), en la de la Filmoteca de la Región ('968 902201') y en Internet, a través de 'www.auditoriomurcia.org' y 'www.ticketamaster.es'.

Además de 'Dirty Dancing', se han programado otros espectáculos que cuentan con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. También colaboran los ayuntamientos de Murcia y Cartagena.

El otro musical que se representará en el Auditorio será 'Rumba' (del 12 al 15 de octubre), en el que Mayumana ha elegido la música de Estopa como banda sonora para una propuesta en la que la percusión se une a un guión teatralizado, narrando así, con música en directo y diálogos, una historia de amor entre dos jóvenes cuyas familias viven enfrentadas.

El montaje está compuesto por 14 canciones de los hermanos Muñoz, una de ellas inédita, que harán bailar sobre el escenario a 13 artistas que también cantan y tocan los instrumentos para generar el carácter rítmico y visual que distingue los espectáculos de Mayumana. Se representará del 12 al 15 octubre y el precio de las localidades oscilará entre los 22 a 42 euros.

Finalmente, el 31 de octubre (20.30 horas) en el Auditorio, habrá un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región, que interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de su titular, Virginia Martínez, y acompañada de un coro participativo. La recaudación del concierto se destinará a Jesús Abandonado.

