La Junta de Seguridad acaba sin acuerdo: el Gobierno exige a la Generalitat que suspenda el 1-0

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "suspenda" el referéndum del 1 de octubre y asuma que hay una "autoridad judicial" para que los cuerpos y fuerzas de seguridad impidan la votación. "Hemos pedido la suspensión del referéndum del 1-O y no hemos tenido respuesta a ello. El mando responde a la autoriadad judicial tal y como decidimos ayer".

Así se lo ha trasladado en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña convocada el miércoles por Puigdemont, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, a la que también han asistido el conseller de Interior, Joaquim Forn, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos.

En una rueda de prensa posterior, Nieto ha criticado la urgencia con la que se ha convocado la cita y ha afirmado que no se ha concretado "nada" de cara a este domingo. Es más, asegura que no le corresponde a la Junta de Seguridad tomar decisiones "que le corresponde al juez" porque la junta "tiene un objetivo político, no se ocupa de operativos". "Nada hemos podido concretar en el día de hoy en relación a esa actuación que se debe realizar el próximo domingo", ha asegurado. "Hemos pedido al presidente de la Generalitat y a los Mossos que vayamos de la mano".

No tiene por qué ser una jornada violenta por parte de nadie si se respetan las leyes

El secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno no quiere "limitar la libertad de expresión" y por ello cualquier persona podrá "exteriorizar un sentimiento" de forma pacífica siempre dentro de los límites que marca la legalidad.

"Hemos trasladado nuestro deseo desde el Ministerio del Interior de que el 1-O no sea protagonista ningún cuerpo ni fuerza de seguridad. Que sea un día de participación, de tranquilidad y defendiendo el Estado de derecho. Hemos pedido que no se celebre el referéndum y que sea una jornada de tranquilidad. No debe ser violenta si se cumple todo lo que pide la jueza. No tiene por qué ser una jornada violenta por parte de nadie si se respetan las leyes".

Consulta aquí más noticias de Barcelona.