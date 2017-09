Valladolid acoge el 5 de octubre la feria 'Franquishop', con participación de más de 50 cadenas de franquicias

La Feria de Franquicias y Emprendedores de Castilla y León llega al noroeste peninsular con la II Edición de 'FranquiShop' Valladolid, que tendrá lugar el próximo día 5 de octubre en el Hotel NH, con participación de más de 50 cadenas de franquicia pertenecientes a más de 15 sectores de actividad.

Esta feria, única por su formato dinámico y efectivo, aterriza por segundo año, tras el éxito de la anterior edición, para ofrecer a emprendedores, empresarios e inversores la posibilidad de contactar con las mejores marcas en franquicia que operan en el mercado nacional y que buscan implantarse en Castilla y León.

En palabras del director general de Franquishop, Prudencio Martínez-Franco, "el desarrollo de la feria es sencillo pero a la vez eficaz. Permite en tan solo una jornada realizar un máster intensivo en franquicias, al poder mantener reuniones informativas personalizadas a través de encuentros directos entre el franquiciador y emprendedor".

De esta manera, "el emprendedor podrá llevarse a casa toda la información que necesita para montar su propio negocio", añade, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'FranquiShop' traerá marcas de diversos sectores de actividad tales como supermercados (Carrefour), negocios de restauración y cafetería (Los Cien Montaditos, Granier), moda y complementos (Krack, Tutto Tempo) , negocios relacionados con el medio ambiente (Recicla y Gana, Ganamos Reciclando), lavanderías autoservicio (Open wash), servicios inmobiliarios (Don Piso, Look and find, Realty Plus), perfumerías (La Botica de los Perfumes) cuidado de mascotas (Terranova CNC) o turismo (Nik and Go), entre otros.

MODELO ACCESIBLE

Con respecto al rango de inversión de las cadenas de franquicia participantes en 'FranquiShop' Valladolid, destaca que el 50% requieren una inversión inferior a 50.000 euros y el 75% inferior a 1000.000, lo que hace que el modelo de franquicia sea accesible a un amplio número de emprendedores.

Por su parte, la Asociación Española de Franquiciadores, AEF, que participa en el evento desde sus inicios en 2010, apunta que, en cifras, la facturación de las franquicias en Castilla León, en 2016, fue de más de 124 millones de euros al año, más que en 2015 y, con expectativas positivas en 2017.

Los datos de este año están apuntando mejoras en los números por lo que los vaticinios de que está cercana la salida de la crisis se han cada vez más reales.

Entre los organismos que colaboran en esta edición destacan el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y desarrollo económico (AIDE); la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE); la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE); la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

Algunos de estos organismos, junto con ExpandeNegocio (consultora especializada en Franquicias con sede central en Valladolid), darán servicio gratuito de Orientación a todos aquellos emprendedores y empresas que quieran conocer cómo funciona el sistema de franquicia, así como de ayudas para la puesta en marcha de los proyectos.

