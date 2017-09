Gimena Llamedo e Iván Fernández ocuparán las Secretarías de Organización y de Política Municipal de la FSA

ocuparán las Secretarías de área de Organización y del área de Política Municipal y que será Gimena Llamedo e Iván Fernández.

En su cuenta de Facebook, Barbón informaba de que de ellas dependerán, además, otras muchas secretarías ejecutivas para reforzar esas áreas.

"Podría decir muchas cosas que justifiquen el porqué son ellos. Pero creo que no hace falta. Su capacidad, tanto de análisis como de forma de trabajar, es algo conocido y reconocido. Sé que lo harán excepcionalmente bien. Sé que trabajarán en el proyecto de la nueva FSA. Y también sé que su lealtad les llevará siempre a decirme un sí cuando sea un sí y un no, cuando sea un no. Sé que no serán mis espejos, que reflejen lo que yo diga o haga, sino que serán quiénes me aconsejen, quiénes me digan cuando me equivoco y en qué. Quiénes me ayuden en este apasionante camino que ahora iniciamos", explica Adrián Barbón.

Concluye el secretario electo pidiendo a los afiliados el apoyo para ellos, como para el resto de la Comisión Ejecutiva que vaya confeccionando. "Un apoyo crítico, pero apoyo. Porque los retos son muchos y, entre todos y todas, tenemos que acertar", destaca.

