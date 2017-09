El precio del alquiler en Madrid capital toca techo tras dispararse el año pasado

Alquilar una vivienda en Madrid sigue siendo más caro que hace un año, aunque parece que los precios han tocado techo en el segundo trimeste de 2017 y podrían suavizarse de cara al futuro inmediato. Según el último informe elaborado por el portal inmobiliario idealista, en el mes de junio (últimos datos disponibles), el precio medio del metro cuadrado en la capital se ha situado en los 14,6 euros frente a los 14,4 registrado en diciembre del año pasado, lo que supone un freno a la tendencia alcista de 2016, cuando los alquileres se dispararon más de un 15%. No obstante, vivir arrendado en la capital es aún un 11,4% más costoso, ya que en junio del año pasado el metro cuadrado se pagaba a 13,1 euros.



Los precios han llegado a un punto de estancamiento. En 2017 no van a sufrir subidas Esta estabilización en los precios se produce como consecuencia de un ajuste propiciado por el propio mercado. "Durante la crisis, los propietarios se vieron obligados a bajar los precios debido a la situación económica existente", explica Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista. "Pero en los dos últimos años (2015 y 2016), como consecuencia de la recuperación, que ha animado a los pequeños y medianos inversores a comprar vivienda y alquilarla, los precios salen de la hibernación para atender una creciente demanda y se ajustan, experimentando subidas", continúa Encinar, quien opina que la estabilización será la tónica general durante este año. "Los precios han llegado a un punto de estancamiento. En 2017 no van a sufrir subidas", sentencia.



El documento refleja que el precio medio del metro cuadrado en el segundo trimestre del año ha caído en casi la mitad de los distritos, sufriendo Moncloa (-7,1%), Latina (-6%), Carabanchel (-5,4%), Retiro (-3,9%) y Centro (-3,8%) las mayores bajadas. Por contra, en este mismo periodo, los precios han experimentado incrementos en San Blas (+5,1%), Barajas (+3,9%) y Usera (+3,1%).



Sin embargo, este freno al precio del alquiler en la capital será una circunstancia pasajera. En 2018 volverán a subir los arrendamientos con carácter general debido a que la economía seguirá mejorando. "Las actualizaciones salariales que se prevén en la empresa privada, el crecimiento del PIB por encima del 3% y la creación empleo favorecerán nuevas subidas en el precio del alquiler", vaticina Fernando Encinar.

Pozuelo es la excepción

En el resto de la Comunidad de Madrid ocurre algo parecido. La tendencia de estabilización de precios se repite en la mayoría de las localidades importantes, situándose el precio medio del metro cuadrado en 13,5 euros, lo que supone una variación trimestral del 0%. Eso sí: la variación anual (junio 2016-junio2017) es del 13,5%. La única excepción a la regla es Pozuelo, donde el metro cuadrado alcanza ya los 12,2 euros frente a los 11 con los que acabó 2016. "Muchas personas se están yendo a vivir de alquiler a Pozuelo porque por el mismo precio que pagas en Madrid capital tienes acceso a una vivienda mejor. Además, es casi la única zona de la región donde se están construyendo casas que luego se alquilan", afirma Encinar.





