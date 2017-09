Sergio G.Sánchez estrena en San Sebastián 'El secreto de Marrowbone', su ópera prima rodada en Asturias

A la presentación de 'El secreto de Marrowbone' -cinta que cuenta con la colaboración de Laboral Cineteca a través de la Film Commission del Principado-, en el Kurssal acudirá el viceconsejero de Cultura del Gobierno asturiano, Vicente Domínguez.

Pravia, Oviedo y Navia fueron los concejos asturianos elegidos por el director para rodar varias escenas de la película. En el caso de Oviedo, el equipo grabó escenas en la fábrica de armas, concretamente en la escuela de aprendices, en las calles y las naves de La Vega. Además, se rodó en escenarios en Pravia -un viejo caserón en el valle de Arango que se transformó en una granja americana- o en la playa de Frexulfe en Navia, entre otros.

A través de una nota de prensa, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias ha señalado que la estancia de ocho semanas de los equipos de rodaje en el Principado generó gran movimiento económico en sectores como la hotelería y los servicios, "ocupando más de 6.000 noches de hotel y empleando a más de 80 asturianos durante los tres meses de preparación y rodaje en Asturias".

La película, que se estrenará en las pantallas españolas el próximo 27 de octubre y que tuvo su estreno internacional el pasado 14 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto con gran éxito de crítica y público, está distribuida por Universal Pictures International Spain.

Está protagonizada por Anya Taylor-Joy -que actualmente se encuentra rodando la nueva entrega de 'X Men: The New Mutants'-, George Mackay, Mia Goth, Charlie Heaton -que también participa en 'X Men: The New Mutants' y está a punto de estrenar la segunda temporada de 'Stranger Things'-, Matthew Stagg y Kyle Soller.

Producida por Belén Atienza, Álvaro Augustin y Ghislain Barrois, y con J.A. Bayona como productor ejecutivo, 'El secreto de Marrowbone' es un thriller psicológico que se sitúa en la América rural de 1969.

Cuatro jóvenes hermanos, Jack, Billy, Jane y el pequeño Sam y su madre, Rose, llegan a Marrowbone, una casa abandonada. Huyeron de Inglaterra dejando atrás a un padre violento y un pasado criminal, esperando empezar una nueva vida en un lugar donde nadie les conoce. Pronto entablan amistad con Allie, una chica local que trae luz a sus tristes vidas. Pero Rose muere de manera inesperada, dejando a sus hijos solos y sin recursos.

Los hermanos deciden enterrar a su madre en el jardín y mantener su muerte en secreto para que no puedan separarles o mandarles de vuelta a Inglaterra. Pero mientras intentan sobrevivir sin la supervisión de un adulto, escondiéndose del mundo y sin otro lugar adonde ir, una amenazante presencia empieza a rondar la vieja casa.

La película es una producción de Telecinco Cinema, Marrowbone S.L.U. y Ruidos en el Ático A.I.E. con la participación de Mediaset España y Movistar+, que está dirigida por Sergio G. Sánchez, autor del premiado cortometraje '7337' y guionista de películas como 'El orfanato' o 'Lo imposible'.

