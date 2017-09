PSOE de Murcia critica la falta de Policía Local, que obliga a recurrir a "seguridad privada" o a Protección Civil

Así lo ha hecho saber la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañada de los presidentes socialistas de las juntas municipales.

Hernández ha señalado que el PSOE de Murcia lleva años denunciando estos problemas, que "van en aumento", pero el PP "mira para otro lado" y les acusa de ser "alarmistas". Ha recordado que la última convocatoria de Policía Local tuvo lugar en 2008 y, desde entonces, la única solución ha sido "amortizar a los agentes jubilados", cuyas plazas "van desapareciendo sin cubrir".

Precisamente, ha recordado que el ex alcalde, Miguel Ángel Cámara, anunció en 2009 que eran necesarios mil nuevos agentes de Policía Local y, desde entonces, la cifra no ha dejado de descender por jubilaciones que no se cubren. Según los últimos datos de los que dispone el PSOE, relativos a 2015, la plantilla está compuesta actualmente por 584 agentes.

A ello se suma, según Hernández, el decreto de jubilación anticipada aprobado para la Policía Local y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.

En este sentido, Hernández ha recordado que enviaron una carta al alcalde, José Ballesta, pidiéndole una reunión y, hace 15 días, en nombre de los pedáneos socialistas, solicitaron una reunión conjunta para comentar los problemas existentes en común. "Y es que, a todos los pedáneos que se quejan les dicen que hay una patrulla en su zona, a ver si se atreven a decirnos la misma mentira a todos juntos", ha señalado.

LAS "MENTIRAS DEL PP"

La "problemática" real, según Hernández, es "la falta de efectivos" y el "uso que hace Ballesta de la Policía Local para su publicidad electoral", según Hernández. Y es que, entre los ejemplos de las "mentiras" del PP, Hernández ha señalado que pone a agentes de la Policía Local "posando con un cartel en el centro de la ciudad, y esa es su única misión, custodiar un cartel".

Otra "mentira", ha señalado, son las "patrullas unipersonales, que son una cuestión poco efectiva tanto para los vecinos como para los agentes". Asimismo, ha tachado de "mentira" el anuncio del Ayuntamiento de que se ha ampliado la jornada laboral de los policías locales en 150 horas en un año.

En este sentido, Hernández ha señalado que algunos agentes hacen este aumento de jornada en verano para "cubrir las bajas de los compañeros", algo que le parece "inhumano y poco efectivo" ya que "una persona agotada y que no puede disfrutar de su familia" no rinde igual que una persona que está descansada.

A su juicio, otra "mentira" del Ayuntamiento es el aumento de plantilla anunciado por el Ayuntamiento pero que, en realidad, consiste en trasladar servicios centralizados a las pedanías para que los vecinos "piensen que les han puesto un cuartel". En realidad, ha señalado que se trata de servicios como los atestados o el Equipo de Protección y Atención a las Familias (EPAF).

En esta misma situación se encuentra, según Hernández, el Grupo especial de seguridad radicado en la pedanía de El Esparragal. Los vecinos que pasan por el cuartel ven todos los vehículos y el equipamiento de la unidad pero, en realidad, "el 90 por ciento de las ocasiones, sus agentes se desplazan al centro de Murcia porque la mayoría se destina a los actos programados por Ballesta".

La realidad, según Hernández, es que la plantilla "está bajo mínimos y no pueden cubrir todos los frentes". Por ejemplo, ha señalado que el cuartel de La Raya presta servicio a diez pedanías y, teóricamente, debería disponer de 15 agentes cuando, "en realidad solo hay siete policías, es decir, una patrulla por turno".

También ha puesto como ejemplo el caso del cuartel de Espinardo, donde "si van a visitarlo habrá una patrulla y una moto en el mejor de los casos para cubrir seis grandes pedanías". Ha precisado que en una sola de esas pedanías hay seis colegios y se pregunta cómo se puede prestar un servicio "tan básico" como la seguridad vial "si solo se dispone de un policía para toda la zona".

Además, Hernández critica que, ante una baja o fallecimiento de un familiar por parte de un agente de La Raya, la responsabilidad pasa a depender del Cuartel de Espinardo que, de esta manera, tendría que prestar servicio a un total de 16 pedanías. "Es muy difícil que, en el mejor de los casos, tres personas puedan prestar servicio a 16 pedanías", añade.

La portavoz socialista ha insistido en la necesidad de coordinar la labor de la Policía Local con la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que sea "lo más efectiva posible".

Hernández ha rechazado la respuesta de la concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Lola Sánchez, quien esgrime que "el Ayuntamiento no tiene las competencias en seguridad". Siendo así, la portavoz socialista se pregunta por qué existe una Concejalía de Seguridad o un grupo de seguridad de la Policía Local. "Me parece que esta señora no sabe lo que lleva entre manos", ha aseverado.

Con todo, Hernández ha alabado la labor de la Policía Local, que consigue que "reine la convivencia entre vecinos a pesar de Ballesta y a la humillación a la que se ven sometidos por parte del PP, o a pesar de tener que quitar horas a su familia".

LAS JUNTAS, "OBLIGADAS A CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA"

El presidente de la Junta Municipal de Espinardo, Andrés Guerrero, ha intervenido como portavoz del resto de alcaldes pedáneos para poner de manifiesto los "múltiples problemas de seguridad que se notan mucho en pedanías y en barios periféricos como el Carmen y San Pío X".

En primer lugar, ha lamentado la "falta de medios" existente en la Policía Local para cubrir la zona de las pedanías, que es fundamentalmente zona de huerta, muy "dispersa" y "propensa a sufrir actos delictivos". Esta falta de medios, lamenta, es "determinante" porque "impide las funciones de prevención" y hace que, muchas veces, se produzcan peleas porque no hay agentes disponibles para evitarlas.

Igualmente, ha lamentado que últimamente se producen múltiples robos a viviendas particulares y en centros públicos", como en un centro escolar en el que recientemente sustrajeron diez ordenadores. "En un colegio de Espinardo, un robo fue frustrado gracias a que los vecinos detectaron a los ladrones", ha señalado.

A este respecto, ha lamentado que las juntas municipales invierten mucho dinero en los centros escolares pero no para tareas educativas y docentes, como sería deseable, sino en seguridad y reparando, por ejemplo, las verjas de forma "continua".

El propio Guerrero ha recordado que mantuvo una reunión recientemente con el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, quien le transmitió que no había "inseguridad" porque "no había denuncias". Sin embargo, el pedáneo señala que la seguridad no depende de las denuncias existentes porque, a menudo, la gente "no denuncia por miedo".

La situación llega hasta tal extremo, según Guerrero, que en ocasiones las Juntas municipales se ven obligadas a contratar seguridad privada o a recurrir a voluntarios de Protección Civil para realizar labores de prevención que "no les corresponden". Es lo que sucedió, según recuerda, este verano en Espinardo, debido a que un agente había tenido que pedir la baja y "no había patrullas por la noche".

Consulta aquí más noticias de Murcia.