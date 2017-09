Podemos, Foro y Ciudadanos, disconformes con la decisión de no celebrar el pleno ante el congreso de la FSA

El portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, que ha resaltado la "lealtad" de los diputados del PSOE "al Gobierno y a la dirección del partido", trasladó la petición en la sesión de Junta de Portavoces de este lunes. La solicitud obtuvo el respaldo del PP y de IU, mientras que Podemos, Foro y Ciudadanos se mostraron disconformes.

Se trata de una fórmula habitual en la Cámara asturiana cuando se celebran procesos internos en los partidos. En esta ocasión, la solicitud del PSOE ha contado con apoyo mayoritario aunque no ha recibido el respaldo de todas las formaciones con representación parlamentaria.

PP e IU entienden que es una "tradición" y una muestra de "respeto" a la vida orgánica de los partidos, aunque consideran urgente que se retome la actividad en la Junta General. Así, el PP reprocha la "desconsideración" del consejero de Educación, Genaro Alonso, al no comparecer en comisión esta semana "por motivos de agenda"; mientras desde IU ven "imprescindible" que tras el congreso de la FSA se alcance un acuerdo para favorecer un "núcleo de izquierdas" junto a Podemos.

Foro planteó la posibilidad de celebrar al menos una jornada plenaria para poder hacer preguntas al presidente del Principado, el socialista Javier Fernández. Una "fórmula intermedia" que la portavoz de Foro, Cristina Coto, entendía viable para "conciliar" el control al Ejecutivo y el respeto institucional al congreso socialista, pero que no fue secundada.

También el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, lamentó no haber logrado celebrar una sesión plenaria para hacer preguntas al presidente y abordar una iniciativa de su formación en defensa de la democracia y de la legalidad vigente en relación con el referéndum de independencia de Cataluña.

Emilio León (Podemos) ha calificado de "preocupante y lamentable" que se suspenda un pleno de la Junta General cuando hace "meses" que el jefe del Ejecutivo asturiano no comparece ante el parlamento. Así, ha recriminado que la agenda de procesos internos "que nunca terminan" afecten a la actividad de la Cámara autonómica.

LEY DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

En declaraciones a los medios, el portavoz parlamentario de la formación morada ha criticado, además, que no se aceptase su petición de tramitar por la vía de lectura única la proposición de ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo presentada por Podemos.

Al respecto, Marcelino Marcos (PSOE) ha señalado que su formación rechazó la propuesta de lectura única "no por no compartir el contenido" si no por los problemas legales que puede implicar, ante las advertencias de un informe jurídico del letrado mayor de la Junta que apunta que el Principado de Asturias "carece de las competencias que serían precisas para poder intervenir".

Entre otras cosas, el informe señala que "declarar por ley, según pretende el artículo único, "ilegales" e incursas en "nulidad de pleno derecho" las resoluciones que en él se refieren, si ya resultaría notablemente problemático de hacerlo por ley de Cortes Generales, sería, a nuestro entender, manifiestamente inviable si, como aquí es el caso, la ley se quiere del Principado de Asturias".

Igualmente, el letrado añade que en el ordenamiento jurídico actual "una anulación del tipo de la que aquí se examina pasaría por dar aplicación retroactiva a la Constitución".

PRESUPUESTOS

Tanto el PP como IU se muestran dispuestos a negociar con el Gobierno socialista el proyecto de presupuestos del Principado para 2018, mientras que Podemos advierte al Ejecutivo de que este mes termina el plazo legal para presentar el borrador.

Luis Venta ha resaltado que la línea roja del PP para acordar las cuentas del año que viene es la "rebaja fiscal" en IRPF, Sucesiones o Patrimonio. "Los asturianos necesitan unos buenos presupuestos", sostiene el diputado 'popular' instando al Principado a mostrar su proyecto e iniciar conversaciones.

Gaspar Llamazares (IU), por su parte, ha puesto el acento en la necesidad de acordar entre los partidos de "izquierdas" unas cuentas que recuperen la inversión social e incorporen, por la vía de ingresos, tributos medioambientales o el impuesto de Patrimonio.

El portavoz de Podemos, Emilio León, respondió a la propuesta de IU afirmando que "etiquetas" como 'partidos de izquierdas' sirven de poco, poniendo como prioridad "atender las necesidades sociales". Además, sin descartar avanzar en la relación con el PSOE, ha pedido al secretario general electo de los socialistas, Adrián Barbón, que se posicione contra la corrupción como "termómetro claro" de la voluntad de la nueva dirección de la FSA.

