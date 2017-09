González Veracruz se muestra contenta pero no satisfecha y pide a los 1.500 militantes que no han votado que se expresen

González Veracruz, que ha felicitado a sus compañeros y también a la militancia que se ha movilizado, ha calificado la jornada de "histórica" por ser la primera vez que se decide así en la Región de Murcia, "lo que contrasta claramente con la derecha, que toma las decisiones a dedo".

"Somos pioneros en un sistema de segunda vuelta", ha continuado, "lo que va a hacer que el gane el sábado lo haga con fortaleza", algo que en su opinión, "solo lo garantiza una segunda vuelta".

González Veracruz se ve con fuerzas para liderar el partido y la Región de Murcia en el siglo XXI, aportando "el cambio que necesita". También ha destacado sus buenos resultados en las grandes ciudades de la Región de Murcia, y ha subrayado que "en esta semana que nos queda, vamos a seguir trabajando para seguir yendo de menos a más".

Por ello, ha pedido a los 1.500 militantes que no han acudido a votar, que el próximo sábado se expresen.

La candidata afrontará esta semana como lo ha hecho durante toda la campaña. "Desde que tomé la decisión, me he levantado cada día como si no tuviera ningún voto, y así me voy a levantar mañana, con la ilusión de convencer a más compañeros y compañeras, con la mirada puesta siempre en el cambio que necesita esta Región", ha apostillado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a toda la militancia, "no solo a los que han votado a Lucas, a Diego, a los que han votado en blanco o a los que no han votado, porque nos estamos jugando un partido fuerte con peso en Madrid y preparado para gobernar la Región", al tiempo que adelantaba que tampoco excluirá a nadie si llega a ser Secretaria General del PSRM.

