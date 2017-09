Cientos de personas acuden a la 'Bicifestación' hasta Santiago el Mayor, donde les espera un concierto con 200 músicos

Cientos de 'bicis' partían a estas horas hacia el paso a nivel de Santiago el Mayor, convocados por el colectivo 'Murcia en Bici', en apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento, al grito de "no queremos división".

La marcha en bicicleta, convocada para las 19.30 horas, ha salido cerca de las ocho de la tarde desde la plaza Cardenal Belluga al objeto de concluir en el paso de nivel de Santiago el Mayor.

Allí les espera la actuación de más de 200 músicos que interpretarán una canción contra "el muro", y es que tocarán 'Another Brick in The Wall' de Pink Floyd.

Concretamente, la actuación tendrá lugar a partir de las 21.00 horas junto al paso a nivel de Santiago el Mayor.

Se trata de una concentración "pacífica" de músicos de Murcia, según explican, en apoyo a la Plataforma Pro-Soterramiento, que lleva años concentrándose cada martes en las vías, y suman ya diez días seguidos de concentraciones pidiendo el soterramiento.

Los promotores de la iniciativa, animan a la ciudadanía a acudir al concierto y a aprenderse la letra de la canción a través de www.soterramientomurcia.es/wall

Consulta aquí más noticias de Murcia.