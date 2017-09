Carmena admite haber "metido la pata" al utilizar el vehículo privado en el Día sin Coches

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que ha "metido la pata" al utilizar el vehículo privado en el Día Sin Coches porque no se había acordado.

Desde el Ayuntamiento aconsejaban dejar aparcado el coche durante la jornada y así sumarse a las demás ciudades europeas.

"He ido al Ayuntamiento en Metro como siempre, pero después no me he acordado y he cogido el coche para venir hasta aquí. Lo siento, he metido la pata", ha asegurado la regidora durante la presentación en Plaza de España de la Feria Rehabilitar Madrid.

Sin embargo, Manuela Carmena ha puntualizado que "ahora mismo" rectificaría, y que para el viaje de vuelta utilizaría el autobús urbano.

Consulta aquí más noticias de Madrid.